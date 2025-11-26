https://crimea.ria.ru/20251126/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1151170866.html

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

Область повышенного давления в среду принесет в Крым теплую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Область повышенного давления в среду принесет в Крым теплую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +15...17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается от 7 до 11 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +14...16.

