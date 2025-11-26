Чего ждать от погоды в Крыму в среду

https://crimea.ria.ru/20251126/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1151170866.html
Область повышенного давления в среду принесет в Крым теплую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Область повышенного давления в среду принесет в Крым теплую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +15...17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается от 7 до 11 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +14...16.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Область повышенного давления в среду принесет в Крым теплую и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на южном побережье до +11; днем +14…18, в горах +10…13", - сообщили синоптики.
В Симферополе облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +15...17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается от 7 до 11 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +14...16.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.