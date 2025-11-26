Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область

https://crimea.ria.ru/20251126/bespilotniki-vsu-atakuyut-rostovskuyu-oblast-1151213847.html

В Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотники ВСУ в Таганроге и Неклиновском районе, пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым, 26.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотники ВСУ в Таганроге и Неклиновском районе, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По словам руководителя региона, из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома. Отражение атаки продолжается.Накануне ВСУ предприняли массированную атаку на Кубань и Ростовскую область. В результате три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге и Туапсе введен режим ЧС. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

