Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251126/bespilotniki-vsu-atakuyut-rostovskuyu-oblast-1151213847.html
Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область
Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область
В Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотники ВСУ в Таганроге и Неклиновском районе, пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T22:18
2025-11-26T22:18
ростовская область
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
происшествия
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотники ВСУ в Таганроге и Неклиновском районе, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По словам руководителя региона, из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома. Отражение атаки продолжается.Накануне ВСУ предприняли массированную атаку на Кубань и Ростовскую область. В результате три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге и Туапсе введен режим ЧС. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251126/bespilotnik-vsu-unichtozhili-nad-krymom-1151212309.html
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, происшествия, новости, новости сво
Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область

В Ростовской области силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников - ранена женщина

22:18 26.11.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили беспилотники ВСУ в Таганроге и Неклиновском районе, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"С вечера по юго-западу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома.
"Жительница поселка получила ранения от осколков стекла. Ей оказана медицинская помощь на месте", - сообщил он.
Отражение атаки продолжается.
Накануне ВСУ предприняли массированную атаку на Кубань и Ростовскую область. В результате три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге и Туапсе введен режим ЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
20:30
Беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом
 
Ростовская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Юрий СлюсарьПроисшествияНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Стрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцев
23:29Три беспилотника сбили над Азовским морем
22:49Визит Путина в Киргизию и закупки Европой оружия у США – главное за день
22:33В Севастополе открыли памятник олимпийской чемпионке Прозуменщиковой
22:18Беспилотники ВСУ атакуют Ростовскую область
22:09Крымчанка из ревности порезала кухонным ножом BMW
21:46Оцепление и эвакуация: в Севастополе взорвут боеприпас времен войны
21:23Двое детей погибли на пожаре в Оренбургской области
21:06До 36 выросло число жертв пожара в небоскребах Гонконга
20:49В Симферополе наградят женщин-предпринимателей
20:30Беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом
20:13Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с "турецким" посланием
19:57Раритет на фронт – волонтеры из Керчи передали бойцам УАЗ 1956 года
19:52В Феодосии слышна стрельба – что происходит в городе
19:42В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов
19:39Суд огласил приговор актрисе Аглае Тарасовой
19:17В Гвинее-Бисау произошел государственный переворот
19:09В Крыму детские школы искусств оснастят на 20 миллионов рублей
18:52Продажу билетов на поезда в Крым возобновили
18:45В Кремле прокомментировали призывы уволить Уиткоффа
Лента новостейМолния