Беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T20:30

2025-11-26T20:30

2025-11-26T20:39

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141578245_0:48:675:429_1920x0_80_0_0_b66e598ccea1a3b0480bdaa0a0049cb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за четыре часа над регионами России сбили 12 вражеских дронов. Еще восемь уничтожены над Белгородской, три - над Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.Это уже третья за сутки атака на полуостров. В ночь на среду над Черным морем сбили пять дронов ВСУ, днем два БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря и один – над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

