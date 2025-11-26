Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом
Беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Беспилотник ВСУ уничтожили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за четыре часа над регионами России сбили 12 вражеских дронов. Еще восемь уничтожены над Белгородской, три - над Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.Это уже третья за сутки атака на полуостров. В ночь на среду над Черным морем сбили пять дронов ВСУ, днем два БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря и один – над территорией Республики Крым.
20:30 26.11.2025 (обновлено: 20:39 26.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Всего за четыре часа над регионами России сбили 12 вражеских дронов. Еще восемь уничтожены над Белгородской, три - над Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.
Это уже третья за сутки атака на полуостров. В ночь на среду над Черным морем сбили пять дронов ВСУ, днем два БПЛА были ликвидированы над акваторией Азовского моря и один – над территорией Республики Крым.
