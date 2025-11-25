https://crimea.ria.ru/20251125/zhitelnitsa-simferopolya-zarezala-muzha-i-poluchila-srok-1151176246.html
Жительница Симферополя зарезала мужа и получила срок
2025-11-25T17:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя пойдет в колонию за убийство своего супруга. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в марте 2025 года, находясь по месту своего жительства, женщина вступила в конфликт со своим супругом.Подсудимую задержали. Решением суда она приговорена к 5 годам исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летия ее ребенком. Пока приговор в законную силу не вступил, решается вопрос об обжаловании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуромКрымчанин избил сожительницу до смертиСпрятала тело в мусорной яме – крымчанка ответит за убийство бывшего мужа
