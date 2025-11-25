https://crimea.ria.ru/20251125/vysokoskorostnoy-dron-perekhvatchik-vysotnykh-bespilotnikov-sozdali-v-tule-1151150955.html

Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле

Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых высотных украинских беспилотников, запускаемых по тыловой инфраструктуре РФ, сообщил РИА Новости разработчик российских беспилотников семейства "Овод" Андрей Иванов.Новый БПЛА-перехватчик разработан для уничтожения быстрых высотных крыльев ВСУ, используемых против тыловых инфраструктурных объектов и элементов критической инфраструктуры. Однако новыми дронами-перехватчиками можно сбивать и фронтовые тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-яга"."Эта штука… предназначена для того, чтоб догонять и сбивать самолеты, которые идут на скорости там 180-200 километров в час. Быстро летает, хорошо видит - потому что цифровая связь", – сказал конструктор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

