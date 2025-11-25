https://crimea.ria.ru/20251125/vysokoskorostnoy-dron-perekhvatchik-vysotnykh-bespilotnikov-sozdali-v-tule-1151150955.html
Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле
Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле
Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T06:46
2025-11-25T06:46
2025-11-25T06:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых высотных украинских беспилотников, запускаемых по тыловой инфраструктуре РФ, сообщил РИА Новости разработчик российских беспилотников семейства "Овод" Андрей Иванов.Новый БПЛА-перехватчик разработан для уничтожения быстрых высотных крыльев ВСУ, используемых против тыловых инфраструктурных объектов и элементов критической инфраструктуры. Однако новыми дронами-перехватчиками можно сбивать и фронтовые тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-яга"."Эта штука… предназначена для того, чтоб догонять и сбивать самолеты, которые идут на скорости там 180-200 километров в час. Быстро летает, хорошо видит - потому что цифровая связь", – сказал конструктор.
Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле
Дрон-перехватчик высотных беспилотников создали разработчики из Тулы
06:46 25.11.2025 (обновлено: 06:52 25.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых высотных украинских беспилотников, запускаемых по тыловой инфраструктуре РФ, сообщил РИА Новости разработчик российских беспилотников семейства "Овод" Андрей Иванов.
"В руках я держу дрон-перехватчик. Эта штука умеет летать на скорости 65-68 метров в секунду. Что такое 65 метров в секунду? Это 240 километров в час плюс… Причем (он) это делает на (дистанции) до восьми километров. Понятно, что это при условии криволинейного полета, до восьми километров. То есть, мы себе обозначаем, что в радиусе пяти километров мы можем поразить цель", – сказал разработчик.
Новый БПЛА-перехватчик разработан для уничтожения быстрых высотных крыльев ВСУ, используемых против тыловых инфраструктурных объектов и элементов критической инфраструктуры. Однако новыми дронами-перехватчиками можно сбивать и фронтовые тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-яга".
"Эта штука… предназначена для того, чтоб догонять и сбивать самолеты, которые идут на скорости там 180-200 километров в час. Быстро летает, хорошо видит - потому что цифровая связь", – сказал конструктор.
