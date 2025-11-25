Рейтинг@Mail.ru
Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы России - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы России
Уголовное дело о теракте возбудил Следком России в связи с атакой ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Вооруженной агрессии подверглись гражданские... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T13:12
2025-11-25T13:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбудил Следком России в связи с атакой ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты, сказано на официальном портале ведомства.В ночь на вторник на Кубани и в Ростовской области отражали массированную атаку ВСУ. Режим ЧС ввели в Таганроге. В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей.По информации следствия, в результате совершения преступления в городе Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены ряд жилых домов и объектов социального назначения.На территории Краснодарского края вследствие атаки украинских боевиков ранены не менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, уточняют специалисты.В настоящее время следователями СК России проводится осмотр мест происшествий, с целью последующего проведения экспертиз изымаются фрагменты беспилотных летательных аппаратов, допрашиваются свидетели и пострадавшие.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской областиПодросток готовил теракт в православном храме Калининградской областиУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы России

Уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Кубань и Ростовскую область возбудил СК РФ

13:12 25.11.2025 (обновлено: 13:13 25.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбудил Следком России в связи с атакой ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область. Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты, сказано на официальном портале ведомства.
В ночь на вторник на Кубани и в Ростовской области отражали массированную атаку ВСУ. Режим ЧС ввели в Таганроге. В Туапсинском округе два детских сада временно не принимают детей.

"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", – сказано в сообщении СК.

По информации следствия, в результате совершения преступления в городе Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены ряд жилых домов и объектов социального назначения.
На территории Краснодарского края вследствие атаки украинских боевиков ранены не менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, уточняют специалисты.
В настоящее время следователями СК России проводится осмотр мест происшествий, с целью последующего проведения экспертиз изымаются фрагменты беспилотных летательных аппаратов, допрашиваются свидетели и пострадавшие.
В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению, подчеркнули в ведомстве.
