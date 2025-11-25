https://crimea.ria.ru/20251125/v-turpokhodakh-po-krymu-pedagogi-rastyat-iz-detey-garmonichnykh-vzroslykh-1151178438.html
В турпоходах по Крыму педагоги растят из детей гармоничных взрослых
В турпоходах по Крыму педагоги растят из детей гармоничных взрослых - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В турпоходах по Крыму педагоги растят из детей гармоничных взрослых
Вика отталкивается от стенки с зацепами и спускается вниз. И еще раз отталкивается, и еще раз, и еще. Она в обвязке и каске, снизу ее страхуют веревками такие... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T20:13
2025-11-25T20:13
2025-11-25T20:13
эксклюзивы риа новости крым
крым
туризм
туризм в крыму
общество
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151179469_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d52b39bfb33dddd34debfdf525f5413e.jpg
Вика отталкивается от стенки с зацепами и спускается вниз. И еще раз отталкивается, и еще раз, и еще. Она в обвязке и каске, снизу ее страхуют веревками такие же семиклассники. Уже несколько лет она ходит заниматься спортивным туризмом в Центр детско-юношеского туризма и краеведения Крыма.Мальчишки и девчонки наперебой рассказывают, что им здесь нравится так, что и в кафе вместе после занятий ходят, и в спортивные игры играют.- Дома с телефоном скучно, здесь намного интересней.И правда, за час занятий ни один из подростков ни разу не достал из кармана мобильный.Таких кружков в Крыму масса, и все они входят в систему, которая работает в регионе уже 90 лет.Гениальное советское наследие"Изначально, в 1934 году, центр был основан как детская перевалочная база в рамках большой всесоюзной программы, когда по всему СССР образовывались турбазы, куда дети могли приезжать на каникулах и оттуда ходить в походы. В Крыму такая была создана для "Артека". Там ребят учили ставить палатки, разжигать костры", - рассказывает директор Центра Елена Осокина.Конечно, за почти сто лет Центр реформировался и разросся. Теперь 2,5 тысячи крымских ребят с пяти лет занимаются не только прикладными походами, но и скалолазанием, краеведением, спортивным ориентированием и другими дисциплинами. Все занятия в основном проходят на базе школ в разных городах и селах Крыма."У нас два направления работы. Одно - кружковая деятельность, а второе - организация республиканских мероприятий туристко-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности среди муниципалитетов", - добавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Идова.Педагоги подчеркивают – ребят они втягивают не в спорт высоких достижений, а в массовый – тот, где каждому найдется место по способностям, а заниматься по потребностям – не через силу.Гармония души и тела рождается в лесуПедагог спортивного ориентирования Валентина Хохлова в этой спортивной дисциплине всю жизнь – с девяти лет."Я ребенком еще начала заниматься спортивным ориентированием, и всю жизнь теперь бегаю по лесу", - улыбается она, пока группа детей прокладывает маршрут по карте в одном из районов Симферополя.В 2016 году она пришла в Центр туризма и взяла своих первых воспитанников.И она, и руководители Центра, тоже действующие тренеры, в один голос говорят – дети у них держатся потому, что туризм – это настоящая романтика."Поэтому родители очень часто спрашивают: "а мы в походы с детьми будем ходить?" Да будем!" - подчеркивает Лариса Идова.Туризм развивает душу и тело, все группы мышц, расширяет кругозор, заставляет соображать и прививает навыки выживания, испытывает характер, убеждены педагоги внешкольного образования."Физически это очень хорошие тренировочные сборы для детей, которые занимаются какими-то другими видами спорта, - утверждает заместитель по воспитательной работе. - И навыки коммуникации здесь приобретаются, потому что ребенок взаимодействует в коллективе. Тут у нас взаимопомощь, взаимовыручка, коллективизм, которого сейчас так не хватает в обществе!"Как оставаться молодым и стройнымВалентина Николаевна добавляет, что занятия в Центре – это еще и преодоление самого себя, своего страха, изнеженности, и даже снижение лишнего веса."У меня есть тут один мальчик, только пришел заниматься, четыре занятия, а уже минус два килограмма", - говорит тренер по спортивному ориентированию.Валентина Хохлова и сама в прекрасной спортивной форме. Объясняет:-Я же рядом с детьми бегаю, вместе и в планке стоим, и отжимаемся, я ведь должна быть образцом, они ко мне должны тянуться.Любые вылазки на крымскую природу – это необычайная красота и неисчерпаемая история. Супруг Валентины Хохловой Евгений Кареба в основное время работает учителем географии в гимназии-интернате для одаренных детей, а после обеда ведет в Центре туризма краеведение. С его помощью ребята узнают родной край, ходят в музеи, путешествуют по Крыму."Есть дети, которые ходят сразу на несколько кружков. Те, кто занимаются краеведением углубленно, они могут со вторым педагогом ходить в походы. Такой симбиоз развивает многогранную личность. Эти дети интеллектуально и физически выше, у них больше возможностей в будущем", - продолжает мысль Лариса Николаевна.Катя Волкова ходит в кружок спортивного ориентирования уже семь лет. Она высокая, стройная, спина прямая, речь у девочки очень развитая, мысли четкие:- И даже бывает такое, что потом после забега возвращаешься, чтобы сфотографироваться в этих прекрасных видах, - добавляет ее педагог Валентина Хохлова.В Центре даже самые взрослые педагоги молоды душой, а занятия на свежем воздухе надолго оставляют человека и физически молодым, шутит педагог дополнительного образования Сергей Захаров. Он открыл кружок в 2018 году, придя работать в Центр после окончания Крымского физического федерального университета по специальности "рекреации и спортивный туризм".- Мне очень приятно видеть результат. У меня был мальчик, у него два года не получалось преодолеть скалодром, он два года упорно все залазил и падал, залазил и падал. И в один день у него вышло! И мне на душе хорошо стало, потому что пройденный им путь воспитывает его характер, он и сам понял, что его усилия были не напрасны."Яжматерей" здесь нетМальчиков и девочек в Центр ходит примерно поровну. И родители обычно не переживают, что их ребенок промочит ноги или упадет в грязь в лесу, "сыночек-корзиночек" и "яжматерей" здесь нет, говорит Сергей:- Обычно бывает наоборот: родитель приводит своего сына или дочку - пусть занимается, я и сам занимался. В некоторые походы мы ходим с родителями, чтобы они посмотрели, что вообще происходит у нас на занятиях.Походы у ребят бывают долгие, многодневные, категорийные. Например, этим летом под руководством Сергея Захарова ребята преодолели расстояние по горам в сто километров - от Перевального до Судака.- Дети из домашних становятся взрослыми. Они довольны, родители довольны, и я доволен тоже, - говорит молодой педагог.Настоящая романтикаЛариса Идова рассказывает, что материально-техническое оснащение Центра сейчас очень хорошее. То есть родители не несут практически никаких трат, как в различных спортивных секциях: снаряжение бесплатное, занятия бесплатные.- Есть и палатки, и спальники, и карематы, и котелки, и веревки, и карабины – все, - утверждает она.Такой Центр - пример отличного советского наследия, не просто теплящегося, а живущего полнокровно. Подтверждение тому, что это удачная педагогическая история – хотя бы то, что выросшие кружковцы присоединяются к забегам по ориентированию или к походам тех, кто занимается, самостоятельно, в качестве хобби. Или же тот факт, что многие кружковцы впоследствии поступают на географический или физкультурный факультеты, приводят своих детей, сами идут работать в Центр педагогами.Преподаватели Центра рассказывают о ребятах, которые сейчас трудятся инструкторами по спортивному туризму на базе ЦСКА в Севастополе, о тех, кто ушел в зону СВО, обладая многими приобретенными в Центре навыками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151179469_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_32216b7eeacef5bed3e976ac5cba4d11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
крым, туризм, туризм в крыму, общество, дети
Вика отталкивается от стенки с зацепами и спускается вниз. И еще раз отталкивается, и еще раз, и еще. Она в обвязке и каске, снизу ее страхуют веревками такие же семиклассники. Уже несколько лет она ходит заниматься спортивным туризмом в Центр детско-юношеского туризма и краеведения Крыма.
"В школе все сидишь и сидишь, а у нас физическая нагрузка, походы красивые, много полезного учим, например, я тут научилась разжигать костер и готовить пищу на огне. И ребята тут позитивные", - аргументирует она свой выбор.
Мальчишки и девчонки наперебой рассказывают, что им здесь нравится так, что и в кафе вместе после занятий ходят, и в спортивные игры играют.
- Дома с телефоном скучно, здесь намного интересней.
И правда, за час занятий ни один из подростков ни разу не достал из кармана мобильный.
Таких кружков в Крыму масса, и все они входят в систему, которая работает в регионе уже 90 лет.
Гениальное советское наследие
"Изначально, в 1934 году, центр был основан как детская перевалочная база в рамках большой всесоюзной программы, когда по всему СССР образовывались турбазы, куда дети могли приезжать на каникулах и оттуда ходить в походы. В Крыму такая была создана для "Артека". Там ребят учили ставить палатки, разжигать костры", - рассказывает директор Центра Елена Осокина.
Конечно, за почти сто лет Центр реформировался и разросся. Теперь 2,5 тысячи крымских ребят с пяти лет занимаются не только прикладными походами, но и скалолазанием, краеведением, спортивным ориентированием и другими дисциплинами. Все занятия в основном проходят на базе школ в разных городах и селах Крыма.
"У нас два направления работы. Одно - кружковая деятельность, а второе - организация республиканских мероприятий туристко-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности среди муниципалитетов", - добавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Идова.
Педагоги подчеркивают – ребят они втягивают не в спорт высоких достижений, а в массовый – тот, где каждому найдется место по способностям, а заниматься по потребностям – не через силу.
Гармония души и тела рождается в лесу
Педагог спортивного ориентирования Валентина Хохлова в этой спортивной дисциплине всю жизнь – с девяти лет.
"Я ребенком еще начала заниматься спортивным ориентированием, и всю жизнь теперь бегаю по лесу", - улыбается она, пока группа детей прокладывает маршрут по карте в одном из районов Симферополя.
В 2016 году она пришла в Центр туризма и взяла своих первых воспитанников.
"Мы занимаемся для души, с любовью. У меня цель, чтобы детки ходили заниматься с большим желанием, а в спортивной школе с них требуют результат. У меня есть дети, которые ни разу не выезжали в лес, потому что они его боятся, маленькие еще. Они приходят только на тренировки. В нашем кружке и родители, и дети – все вместе большая спортивная семья. У нас бывают и пикники по выходным на природе, и гитара у костра, и ночевки в лесу… У меня есть одна семья, где бегают два мальчика. Потом к ним присоединилась мама, а в этом году и папа. Бегает теперь вся семья, все четыре человека", - отмечает она.
И она, и руководители Центра, тоже действующие тренеры, в один голос говорят – дети у них держатся потому, что туризм – это настоящая романтика.
"Поэтому родители очень часто спрашивают: "а мы в походы с детьми будем ходить?" Да будем!" - подчеркивает Лариса Идова.
Туризм развивает душу и тело, все группы мышц, расширяет кругозор, заставляет соображать и прививает навыки выживания, испытывает характер, убеждены педагоги внешкольного образования.
"Физически это очень хорошие тренировочные сборы для детей, которые занимаются какими-то другими видами спорта, - утверждает заместитель по воспитательной работе. - И навыки коммуникации здесь приобретаются, потому что ребенок взаимодействует в коллективе. Тут у нас взаимопомощь, взаимовыручка, коллективизм, которого сейчас так не хватает в обществе!"
Как оставаться молодым и стройным
Валентина Николаевна добавляет, что занятия в Центре – это еще и преодоление самого себя, своего страха, изнеженности, и даже снижение лишнего веса.
"У меня есть тут один мальчик, только пришел заниматься, четыре занятия, а уже минус два килограмма", - говорит тренер по спортивному ориентированию.
Валентина Хохлова и сама в прекрасной спортивной форме. Объясняет:
-Я же рядом с детьми бегаю, вместе и в планке стоим, и отжимаемся, я ведь должна быть образцом, они ко мне должны тянуться.
Любые вылазки на крымскую природу – это необычайная красота и неисчерпаемая история. Супруг Валентины Хохловой Евгений Кареба в основное время работает учителем географии в гимназии-интернате для одаренных детей, а после обеда ведет в Центре туризма краеведение. С его помощью ребята узнают родной край, ходят в музеи, путешествуют по Крыму.
"Есть дети, которые ходят сразу на несколько кружков. Те, кто занимаются краеведением углубленно, они могут со вторым педагогом ходить в походы. Такой симбиоз развивает многогранную личность. Эти дети интеллектуально и физически выше, у них больше возможностей в будущем", - продолжает мысль Лариса Николаевна.
Катя Волкова ходит в кружок спортивного ориентирования уже семь лет. Она высокая, стройная, спина прямая, речь у девочки очень развитая, мысли четкие:
- Спортивное ориентирование – это не только бег, у меня еще и мозги работают. Развивается память, уверенность в себе. Знаете, как страшно иногда, когда заблудился в лесу, и ты должен быть уверен в себе, сосредоточен, чтобы точно выбрать правильный путь. Здесь ребята все сильные, смелые. Плюс мне очень нравится, когда я бегу, смотреть на виды. Очень красиво.
- И даже бывает такое, что потом после забега возвращаешься, чтобы сфотографироваться в этих прекрасных видах, - добавляет ее педагог Валентина Хохлова.
В Центре даже самые взрослые педагоги молоды душой, а занятия на свежем воздухе надолго оставляют человека и физически молодым, шутит педагог дополнительного образования Сергей Захаров. Он открыл кружок в 2018 году, придя работать в Центр после окончания Крымского физического федерального университета по специальности "рекреации и спортивный туризм".
- Мне очень приятно видеть результат. У меня был мальчик, у него два года не получалось преодолеть скалодром, он два года упорно все залазил и падал, залазил и падал. И в один день у него вышло! И мне на душе хорошо стало, потому что пройденный им путь воспитывает его характер, он и сам понял, что его усилия были не напрасны.
"Яжматерей" здесь нет
- Когда я рассказываю родителям, что такое мой кружок, я говорю очень просто: "мы на занятиях готовимся к тому, чтобы пойти в поход". Тут чем хорошо: дети учатся сразу всему - и коммуницировать, и физическое развитие получают, и учатся зашивать тот же рюкзак, оказывать первую медицинскую помощь, кашу сварить, да так, чтобы еще всем понравилось.
Мальчиков и девочек в Центр ходит примерно поровну. И родители обычно не переживают, что их ребенок промочит ноги или упадет в грязь в лесу, "сыночек-корзиночек" и "яжматерей" здесь нет, говорит Сергей:
- Обычно бывает наоборот: родитель приводит своего сына или дочку - пусть занимается, я и сам занимался. В некоторые походы мы ходим с родителями, чтобы они посмотрели, что вообще происходит у нас на занятиях.
Походы у ребят бывают долгие, многодневные, категорийные. Например, этим летом под руководством Сергея Захарова ребята преодолели расстояние по горам в сто километров - от Перевального до Судака.
- Дети из домашних становятся взрослыми. Они довольны, родители довольны, и я доволен тоже, - говорит молодой педагог.
Настоящая романтика
Лариса Идова рассказывает, что материально-техническое оснащение Центра сейчас очень хорошее. То есть родители не несут практически никаких трат, как в различных спортивных секциях: снаряжение бесплатное, занятия бесплатные.
- Есть и палатки, и спальники, и карематы, и котелки, и веревки, и карабины – все, - утверждает она.
Такой Центр - пример отличного советского наследия, не просто теплящегося, а живущего полнокровно. Подтверждение тому, что это удачная педагогическая история – хотя бы то, что выросшие кружковцы присоединяются к забегам по ориентированию или к походам тех, кто занимается, самостоятельно, в качестве хобби. Или же тот факт, что многие кружковцы впоследствии поступают на географический или физкультурный факультеты, приводят своих детей, сами идут работать в Центр педагогами.
Преподаватели Центра рассказывают о ребятах, которые сейчас трудятся инструкторами по спортивному туризму на базе ЦСКА в Севастополе, о тех, кто ушел в зону СВО, обладая многими приобретенными в Центре навыками.
- И даже те дети, которые изначально критичны к нам, рано или поздно вовлекаются. Один раз сходив в поход, ребенок пойдет второй, третий, и пятидесятый. А что вы хотели – романтика! - подводит черту директор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.