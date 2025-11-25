Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 25.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251125/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-ostanovili-morskoy-transport-1151177399.html
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T18:08
2025-11-25T18:11
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В первый раз рейд в городе закрывали около часа дня. В этот же период перекрывали движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали час.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

18:08 25.11.2025 (обновлено: 18:11 25.11.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В первый раз рейд в городе закрывали около часа дня. В этот же период перекрывали движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали час.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
Лента новостейМолния