В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт

В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт

25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В первый раз рейд в городе закрывали около часа дня. В этот же период перекрывали движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали час.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

