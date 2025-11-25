https://crimea.ria.ru/20251125/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-ostanovili-morskoy-transport-1151177399.html
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T18:08
2025-11-25T18:08
2025-11-25T18:11
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В первый раз рейд в городе закрывали около часа дня. В этот же период перекрывали движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали час.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
18:08 25.11.2025 (обновлено: 18:11 25.11.2025)