В Севастополе после перекрытия Крымского моста закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Севастополе после перекрытия Крымского моста закрыли рейд
В Севастополе после перекрытия Крымского моста закрыли рейд
В Севастополе после перекрытия Крымского моста закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя
В Севастополе после перекрытия Крымского моста закрыли рейд

В Севастополе перекрыли рейд и остановили движение морского транспорта

12:52 25.11.2025 (обновлено: 12:54 25.11.2025)
 
© РИА Новости Крым
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.

В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крым Новости Крыма Паромы и катера в Севастополе Морской транспорт Новости Севастополя
 
