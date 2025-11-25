Рейтинг@Mail.ru
В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов
В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов
7,3 тысячи разрешений на работу мигрантов было аннулировано в этом году в России за незнание русского языка. Об этом заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T18:55
2025-11-25T18:55
миграционная политика
мигранты
трудовые мигранты
россия
русский язык
общество
трудоустройство
трудовой кодекс
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 7,3 тысячи разрешений на работу мигрантов было аннулировано в этом году в России за незнание русского языка. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".По словам Гребенкина, проводить экзамены и выдавать иностранным гражданам сертификат о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России в настоящее время могут только государственные учреждения.При этом количество выявленных преступных деяний, связанных с организацией незаконной миграции, возросло с 2023 года в три раза, добавил он.И добавил, что на иностранных граждан за последние два с половиной года составлены порядка 7,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях.17 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатель обязан сократить численность таких сотрудников во исполнение нормативных правовых актов, принятых на уровне региона. Таким образом закон включает региональные ограничения в число оснований для увольнения мигрантов.С 2014 года власти в регионах РФ вправе устанавливать местные ограничения на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию по визе, и работодатели обязаны сократить число таких сотрудников в соответствии с этими мерами. Нарушение требований в регионах влечет штрафы до 1 миллиона рублей или приостановку деятельности. Однако пока еще действующее федеральное трудовое законодательство не рассматривает региональные запреты как основания для расторжения трудового договора.
миграционная политика, мигранты, трудовые мигранты, россия, русский язык, общество, трудоустройство, трудовой кодекс, новости
В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов

В России за незнание русского языка аннулировали 7,3 тысячи разрешений на работу мигрантов

18:55 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 7,3 тысячи разрешений на работу мигрантов было аннулировано в этом году в России за незнание русского языка. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".
"Отсутствие необходимого уровня владения русским языком послужило основанием для аннулирования в этом году 7,3 тысячи разрешений на работу (на 57% больше, чем в 2024 году)", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.
По словам Гребенкина, проводить экзамены и выдавать иностранным гражданам сертификат о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России в настоящее время могут только государственные учреждения.
При этом количество выявленных преступных деяний, связанных с организацией незаконной миграции, возросло с 2023 года в три раза, добавил он.
"Следует отметить возросшую эффективность проведения органами внутренних дел целевых оперативно-профилактических мероприятий по противодействию преступности в сфере миграции. Так, с 2023 года в три раза возросло количество выявленных преступных деяний, связанных с организацией незаконной миграции. В текущем году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 45,6% число выявленных и на 81,4% – раскрытых таких преступлений", - указал он.
И добавил, что на иностранных граждан за последние два с половиной года составлены порядка 7,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях.
17 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатель обязан сократить численность таких сотрудников во исполнение нормативных правовых актов, принятых на уровне региона. Таким образом закон включает региональные ограничения в число оснований для увольнения мигрантов.
С 2014 года власти в регионах РФ вправе устанавливать местные ограничения на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию по визе, и работодатели обязаны сократить число таких сотрудников в соответствии с этими мерами. Нарушение требований в регионах влечет штрафы до 1 миллиона рублей или приостановку деятельности. Однако пока еще действующее федеральное трудовое законодательство не рассматривает региональные запреты как основания для расторжения трудового договора.
