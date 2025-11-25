https://crimea.ria.ru/20251125/v-rossii-za-neznanie-yazyka-otmenili-7-tysyach-trudovykh-patentov-migrantov-1151178070.html

В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов

В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов - РИА Новости Крым, 25.11.2025

В России за незнание языка отменили 7 тысяч трудовых патентов мигрантов

7,3 тысячи разрешений на работу мигрантов было аннулировано в этом году в России за незнание русского языка. Об этом заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T18:55

2025-11-25T18:55

2025-11-25T18:55

миграционная политика

мигранты

трудовые мигранты

россия

русский язык

общество

трудоустройство

трудовой кодекс

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580424_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_86da3a805d57d89453ccab360cf97b13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. 7,3 тысячи разрешений на работу мигрантов было аннулировано в этом году в России за незнание русского языка. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".По словам Гребенкина, проводить экзамены и выдавать иностранным гражданам сертификат о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России в настоящее время могут только государственные учреждения.При этом количество выявленных преступных деяний, связанных с организацией незаконной миграции, возросло с 2023 года в три раза, добавил он.И добавил, что на иностранных граждан за последние два с половиной года составлены порядка 7,2 миллиона протоколов об административных правонарушениях.17 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатель обязан сократить численность таких сотрудников во исполнение нормативных правовых актов, принятых на уровне региона. Таким образом закон включает региональные ограничения в число оснований для увольнения мигрантов.С 2014 года власти в регионах РФ вправе устанавливать местные ограничения на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию по визе, и работодатели обязаны сократить число таких сотрудников в соответствии с этими мерами. Нарушение требований в регионах влечет штрафы до 1 миллиона рублей или приостановку деятельности. Однако пока еще действующее федеральное трудовое законодательство не рассматривает региональные запреты как основания для расторжения трудового договора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение законодательства для работающих мигрантов: как готовы в КрымуКанал нелегальной миграции накрыли в КрымуМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миграционная политика, мигранты, трудовые мигранты, россия, русский язык, общество, трудоустройство, трудовой кодекс, новости