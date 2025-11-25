Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251125/v-rossii-poyavilsya-novyy-prazdnik-1151184663.html
В России появился новый праздник
В России появился новый праздник - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В России появился новый праздник
Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T21:12
2025-11-25T21:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации обеспечивает оперативную доставку и гарантированную сохранность отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений президента и федеральных органов власти и органов местного самоуправления, а также администраций промышленных и военных объектов, имеющих особо важное государственное значение. В списке задач также доставка за рубеж корреспонденции, а также технической документации и образцов промышленных изделий по решению президента.Служба разрабатывает и представляет президенту и в правительство проекты федеральных законов, актов, а также другие документы. Также может самостоятельно принимать нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
В России появился новый праздник

Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи - указ

21:12 25.11.2025
 
© РИА Новости . Илья ПиталевОфицеры Государственной фельдъегерской службы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях сохранения и развития исторических традиций, повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи постановляю: установить День российской фельдъегерской связи и отмечать его 17 декабря. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в указе.
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации обеспечивает оперативную доставку и гарантированную сохранность отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений президента и федеральных органов власти и органов местного самоуправления, а также администраций промышленных и военных объектов, имеющих особо важное государственное значение. В списке задач также доставка за рубеж корреспонденции, а также технической документации и образцов промышленных изделий по решению президента.
Служба разрабатывает и представляет президенту и в правительство проекты федеральных законов, актов, а также другие документы. Также может самостоятельно принимать нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
