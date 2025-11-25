https://crimea.ria.ru/20251125/v-rossii-poyavilsya-novyy-prazdnik-1151184663.html

В России появился новый праздник

25.11.2025

Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил 17 декабря Днем российской фельдъегерской связи. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации обеспечивает оперативную доставку и гарантированную сохранность отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений президента и федеральных органов власти и органов местного самоуправления, а также администраций промышленных и военных объектов, имеющих особо важное государственное значение. В списке задач также доставка за рубеж корреспонденции, а также технической документации и образцов промышленных изделий по решению президента.Служба разрабатывает и представляет президенту и в правительство проекты федеральных законов, актов, а также другие документы. Также может самостоятельно принимать нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

