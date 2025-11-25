https://crimea.ria.ru/20251125/v-odesse-razbity-energoobekty-i-port-1151154926.html
В Одессе разбиты энергообъекты и порт
2025-11-25T10:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Одессе разрушены объекты энергетического назначения и портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.По его данным, на отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.В Киеве и области ночью и утром во вторник также прогремела серия взрывов, в ряде районов фиксируются перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением, сообщали ранее местные власти и СМИ.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУНа Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: МинэнергоУдары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Одессе разрушены объекты энергетического назначения и портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.
"Несмотря на активную работу ПВО, воздушная атака повлекла за собой новые повреждения объектов энергетического назначения", – проинформировал Кипер.
По его данным, на отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.
В Киеве и области
ночью и утром во вторник также прогремела серия взрывов, в ряде районов фиксируются перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением, сообщали ранее местные власти и СМИ.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
