В Одессе разбиты энергообъекты и порт

2025-11-25T10:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Одессе разрушены объекты энергетического назначения и портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.По его данным, на отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.В Киеве и области ночью и утром во вторник также прогремела серия взрывов, в ряде районов фиксируются перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением, сообщали ранее местные власти и СМИ.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУНа Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: МинэнергоУдары по Украине: поражены объекты энергетики в нескольких областях

