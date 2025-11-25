https://crimea.ria.ru/20251125/v-krym-kruglyy-god-chto-pomozhet-rasshirit-ramki-sezona-1151139366.html

В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона

В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона - РИА Новости Крым, 25.11.2025

В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона

Развитие инфраструктуры и рекреационной составляющей поможет Крыму сгладить резкую сезонность уже через 5-8 лет, а в перспективе превратить полуостров в... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T07:28

2025-11-25T07:28

2025-11-25T07:28

игорь вахрушев

мнения

крым

отдых в крыму

туризм в крыму

крым курортный

курортный сезон

внутренний туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151146301_0:297:960:837_1920x0_80_0_0_0bf179bec0bdb8787d77c8e25ed1b726.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Развитие инфраструктуры и рекреационной составляющей поможет Крыму сгладить резкую сезонность уже через 5-8 лет, а в перспективе превратить полуостров в круглогодичный курорт. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, именно резкое снижение турпотока в сентябре – самое сложное обстоятельство для турбизнеса. Сделать полуостров в один момент массово привлекательным на все 12 месяцев года сложно. Первым шагом должно стать постепенное продление рамок курортного сезона.При этом круглогодичная рекреации должна развиваться в соответствии с актуальным запросом туристов: в межсезонье это событийные мероприятия, познавательный и оздоровительный туризм.Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, анонсировал ранее РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и СевастопольДни Крыма в Сибири – что интересует россиянЧетыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, мнения, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, курортный сезон, внутренний туризм