Рейтинг@Mail.ru
В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251125/v-krym-kruglyy-god-chto-pomozhet-rasshirit-ramki-sezona-1151139366.html
В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона
В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона
Развитие инфраструктуры и рекреационной составляющей поможет Крыму сгладить резкую сезонность уже через 5-8 лет, а в перспективе превратить полуостров в... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T07:28
2025-11-25T07:28
игорь вахрушев
мнения
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
крым курортный
курортный сезон
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151146301_0:297:960:837_1920x0_80_0_0_0bf179bec0bdb8787d77c8e25ed1b726.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Развитие инфраструктуры и рекреационной составляющей поможет Крыму сгладить резкую сезонность уже через 5-8 лет, а в перспективе превратить полуостров в круглогодичный курорт. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, именно резкое снижение турпотока в сентябре – самое сложное обстоятельство для турбизнеса. Сделать полуостров в один момент массово привлекательным на все 12 месяцев года сложно. Первым шагом должно стать постепенное продление рамок курортного сезона.При этом круглогодичная рекреации должна развиваться в соответствии с актуальным запросом туристов: в межсезонье это событийные мероприятия, познавательный и оздоровительный туризм.Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, анонсировал ранее РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и СевастопольДни Крыма в Сибири – что интересует россиянЧетыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151146301_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b395ea49efda8d7b75535ed3e100634b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь вахрушев, мнения, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, курортный сезон, внутренний туризм
В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона

Развитие инфраструктуры поможет Крыму стать круглогодичным курортом – мнение

07:28 25.11.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Развитие инфраструктуры и рекреационной составляющей поможет Крыму сгладить резкую сезонность уже через 5-8 лет, а в перспективе превратить полуостров в круглогодичный курорт. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

"У нас много говорят о том, что Крым должен стать круглогодичным курортом. Это хорошая тенденция. Но пока говорить об этом еще рано. Двигаться нужно постепенно, шаг за шагом. И первое – максимально сгладить фактор сезонности", – считает собеседник.

По его словам, именно резкое снижение турпотока в сентябре – самое сложное обстоятельство для турбизнеса. Сделать полуостров в один момент массово привлекательным на все 12 месяцев года сложно. Первым шагом должно стать постепенное продление рамок курортного сезона.

"Прежде всего, это вложение в инфраструктуру, которая сейчас работает только процентов на 30, потому что инфраструктура достраивается, продолжается дорожное строительство, рекреационные комплекс строятся, целые курортные города запланированы для строительства. Это то, что через 5-8 лет даст сглаживание этого фактора сезонности и постепенно выведет Крым на круглогодичный сезон", – уверен эксперт.

При этом круглогодичная рекреации должна развиваться в соответствии с актуальным запросом туристов: в межсезонье это событийные мероприятия, познавательный и оздоровительный туризм.
Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, анонсировал ранее РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
Дни Крыма в Сибири – что интересует россиян
Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"
 
Игорь ВахрушевМненияКрымОтдых в КрымуТуризм в КрымуКрым курортныйКурортный сезонВнутренний туризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:28В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона
07:10Как работает Пушкинская карта в Крыму
06:46Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле
06:10Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
23:27Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
23:00В Севастополе отменили воздушную тревогу
22:54Атаку беспилотников отражают в Новороссийске
22:30ВСУ атакуют Севастополь
22:24В Севастополе второй раз объявили воздушную тревогу
22:03ЧП с подростком в Ялте и согласие Киева на мирный план США: главное
21:43Воздушную тревогу в Севастополе отменили
21:31В Крыму сохраняется стабильный спрос на первичное жилье
21:22"Мирные планы" США и Европы по Украине – в чем отличия и что общего
21:06В Севастополе воздушная тревога
20:56В Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
20:41Самозанятость – не уход от налогов: в Крыму раскрывают серые схемы
20:2019 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
20:07В Киеве сделали заявление об окончании конфликта после возврата Крыма
Лента новостейМолния