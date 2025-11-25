В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона
Развитие инфраструктуры поможет Крыму стать круглогодичным курортом – мнение
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Развитие инфраструктуры и рекреационной составляющей поможет Крыму сгладить резкую сезонность уже через 5-8 лет, а в перспективе превратить полуостров в круглогодичный курорт. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.
"У нас много говорят о том, что Крым должен стать круглогодичным курортом. Это хорошая тенденция. Но пока говорить об этом еще рано. Двигаться нужно постепенно, шаг за шагом. И первое – максимально сгладить фактор сезонности", – считает собеседник.
По его словам, именно резкое снижение турпотока в сентябре – самое сложное обстоятельство для турбизнеса. Сделать полуостров в один момент массово привлекательным на все 12 месяцев года сложно. Первым шагом должно стать постепенное продление рамок курортного сезона.
"Прежде всего, это вложение в инфраструктуру, которая сейчас работает только процентов на 30, потому что инфраструктура достраивается, продолжается дорожное строительство, рекреационные комплекс строятся, целые курортные города запланированы для строительства. Это то, что через 5-8 лет даст сглаживание этого фактора сезонности и постепенно выведет Крым на круглогодичный сезон", – уверен эксперт.
При этом круглогодичная рекреации должна развиваться в соответствии с актуальным запросом туристов: в межсезонье это событийные мероприятия, познавательный и оздоровительный туризм.
Новогодние праздники 2026 года в Крыму будут одними из самых удачных для региона с точки зрения туристического потока, анонсировал ранее РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
