В Херсонской области задержали участника террористического сообщества - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Херсонской области задержали участника террористического сообщества
В Херсонской области задержали участника террористического сообщества - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Херсонской области задержали участника террористического сообщества
В Херсонской области 50-летний гражданин Украины ответит за участие в террористическом сообществе, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T15:22
2025-11-25T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области 50-летний гражданин Украины ответит за участие в террористическом сообществе, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону.Уголовное дело открыто по статье об организации террористического сообщества и участии в нем. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу. Следствие продолжается.
новости, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Херсонской области задержали участника террористического сообщества

На Херсонщине задержали гражданина Украины за участие в террористическом сообществе – ФСБ

15:22 25.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области 50-летний гражданин Украины ответит за участие в террористическом сообществе, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону.
"Подозреваемый в 2015 году в составе украинского военизированного националистического объединения, признанного решением Верховного Суда Российской Федерации террористическим, участвовал в преступлениях против мирного населения Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье об организации террористического сообщества и участии в нем. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу. Следствие продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуре
Житель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ
Члена незаконного нацбата приговорили к 9 годам колонии - УФСБ по Крыму
 
НовостиХерсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
