В Херсонской области задержали участника террористического сообщества
В Херсонской области задержали участника террористического сообщества - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Херсонской области задержали участника террористического сообщества
25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области 50-летний гражданин Украины ответит за участие в террористическом сообществе, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону.Уголовное дело открыто по статье об организации террористического сообщества и участии в нем. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуреЖитель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУЧлена незаконного нацбата приговорили к 9 годам колонии - УФСБ по Крыму
