https://crimea.ria.ru/20251125/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhali-uchastnika-terroristicheskogo-soobschestva-1151171316.html

В Херсонской области задержали участника террористического сообщества

В Херсонской области задержали участника террористического сообщества - РИА Новости Крым, 25.11.2025

В Херсонской области задержали участника террористического сообщества

В Херсонской области 50-летний гражданин Украины ответит за участие в террористическом сообществе, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T15:22

2025-11-25T15:22

2025-11-25T15:22

новости

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Херсонской области 50-летний гражданин Украины ответит за участие в террористическом сообществе, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону.Уголовное дело открыто по статье об организации террористического сообщества и участии в нем. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу. Следствие продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17-летний крымчанин пошел под суд за участие в террористической структуреЖитель Запорожской области получил 16 лет колонии за сотрудничество с СБУЧлена незаконного нацбата приговорили к 9 годам колонии - УФСБ по Крыму

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)