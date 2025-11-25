https://crimea.ria.ru/20251125/v-gosdume-predlozhili-postroit-v-krymu-rossiyskuyu-kremnievuyu-dolinu-1151166536.html

В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину

В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину - РИА Новости Крым, 25.11.2025

В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину

Аналог американской Кремниевой долины может быть построен в Крыму на северо-западном побережье полуострова. Такую инициативу озвучил председатель комитета... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T13:59

2025-11-25T13:59

2025-11-25T13:59

крым

новости крыма

анатолий аксаков

it-технологии

государственная дума рф

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122691979_0:159:3071:1886_1920x0_80_0_0_ae78708bb486d1cd21eecfe01b2d773e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Аналог американской Кремниевой долины может быть построен в Крыму на северо-западном побережье полуострова. Такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе парламентских слушаний по проекту крымского бюджета на 2026-2028 годы."Крыму сам бог велел быть высокотехнологичной территорией, по примеру инновационной (Кремниевой – ред.) долины в США… Напрашивается построить такой российский инновационный центр именно в Крыму. У нас есть Сколково, но оно возле Москвы… Нужно разместить такую долину в отдалении от центров. Предлагаю этим заняться", - сказал парламентарий.По словам Аксакова, крымскую "Кремниевую долину" предлагается разместить на территории Бакальской косы на северо-западе полуострова.Ранее директор по международному развитию холдинга ИТ-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России Олег Арсеньев в интервью РИА Новости Крым заявил, что полуостров - самое подходящее место для создания здесь российской Кремниевой долины. По его словам, здесь очень удобно сделать хаб, IT-кластер для развития соответствующих продуктов и различных ИТ-инициатив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, анатолий аксаков, it-технологии, государственная дума рф, наука и технологии