В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину
В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину
Аналог американской Кремниевой долины может быть построен в Крыму на северо-западном побережье полуострова. Такую инициативу озвучил председатель комитета... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Аналог американской Кремниевой долины может быть построен в Крыму на северо-западном побережье полуострова. Такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе парламентских слушаний по проекту крымского бюджета на 2026-2028 годы."Крыму сам бог велел быть высокотехнологичной территорией, по примеру инновационной (Кремниевой – ред.) долины в США… Напрашивается построить такой российский инновационный центр именно в Крыму. У нас есть Сколково, но оно возле Москвы… Нужно разместить такую долину в отдалении от центров. Предлагаю этим заняться", - сказал парламентарий.По словам Аксакова, крымскую "Кремниевую долину" предлагается разместить на территории Бакальской косы на северо-западе полуострова.Ранее директор по международному развитию холдинга ИТ-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России Олег Арсеньев в интервью РИА Новости Крым заявил, что полуостров - самое подходящее место для создания здесь российской Кремниевой долины. По его словам, здесь очень удобно сделать хаб, IT-кластер для развития соответствующих продуктов и различных ИТ-инициатив.
крым, новости крыма, анатолий аксаков, it-технологии, государственная дума рф, наука и технологии
В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину

Глава финкомитета Госдумы Аксаков предложил построить в Крыму аналог Кремниевой долины

13:59 25.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбразовательный IT-проект
Образовательный IT-проект - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Аналог американской Кремниевой долины может быть построен в Крыму на северо-западном побережье полуострова. Такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе парламентских слушаний по проекту крымского бюджета на 2026-2028 годы.
"Крыму сам бог велел быть высокотехнологичной территорией, по примеру инновационной (Кремниевой – ред.) долины в США… Напрашивается построить такой российский инновационный центр именно в Крыму. У нас есть Сколково, но оно возле Москвы… Нужно разместить такую долину в отдалении от центров. Предлагаю этим заняться", - сказал парламентарий.
По словам Аксакова, крымскую "Кремниевую долину" предлагается разместить на территории Бакальской косы на северо-западе полуострова.
"Я обратился в Минприроды, оно провело исследование и в принципе представило продукт, что эту территорию можно развивать. Исследование показало, что там возможно использование этой территории, но очень аккуратно. Также нашлась компания, которая заинтересована в создании мастер-плана по этой территории", - добавил глава думского комитета.
Ранее директор по международному развитию холдинга ИТ-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России Олег Арсеньев в интервью РИА Новости Крым заявил, что полуостров - самое подходящее место для создания здесь российской Кремниевой долины. По его словам, здесь очень удобно сделать хаб, IT-кластер для развития соответствующих продуктов и различных ИТ-инициатив.
