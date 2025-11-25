https://crimea.ria.ru/20251125/v-gosdume-predlozhili-postroit-v-krymu-rossiyskuyu-kremnievuyu-dolinu-1151166536.html
В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину
В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину
Аналог американской Кремниевой долины может быть построен в Крыму на северо-западном побережье полуострова. Такую инициативу озвучил председатель комитета... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T13:59
2025-11-25T13:59
2025-11-25T13:59
крым
новости крыма
анатолий аксаков
it-технологии
государственная дума рф
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122691979_0:159:3071:1886_1920x0_80_0_0_ae78708bb486d1cd21eecfe01b2d773e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Аналог американской Кремниевой долины может быть построен в Крыму на северо-западном побережье полуострова. Такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе парламентских слушаний по проекту крымского бюджета на 2026-2028 годы."Крыму сам бог велел быть высокотехнологичной территорией, по примеру инновационной (Кремниевой – ред.) долины в США… Напрашивается построить такой российский инновационный центр именно в Крыму. У нас есть Сколково, но оно возле Москвы… Нужно разместить такую долину в отдалении от центров. Предлагаю этим заняться", - сказал парламентарий.По словам Аксакова, крымскую "Кремниевую долину" предлагается разместить на территории Бакальской косы на северо-западе полуострова.Ранее директор по международному развитию холдинга ИТ-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России Олег Арсеньев в интервью РИА Новости Крым заявил, что полуостров - самое подходящее место для создания здесь российской Кремниевой долины. По его словам, здесь очень удобно сделать хаб, IT-кластер для развития соответствующих продуктов и различных ИТ-инициатив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/10/1122691979_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2320efc5b2607df44b415a6b0f33941a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, анатолий аксаков, it-технологии, государственная дума рф, наука и технологии
В Госдуме предложили построить в Крыму российскую Кремниевую долину
Глава финкомитета Госдумы Аксаков предложил построить в Крыму аналог Кремниевой долины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Аналог американской Кремниевой долины может быть построен в Крыму на северо-западном побережье полуострова. Такую инициативу озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе парламентских слушаний по проекту крымского бюджета на 2026-2028 годы.
"Крыму сам бог велел быть высокотехнологичной территорией, по примеру инновационной (Кремниевой – ред.) долины в США… Напрашивается построить такой российский инновационный центр именно в Крыму. У нас есть Сколково, но оно возле Москвы… Нужно разместить такую долину в отдалении от центров. Предлагаю этим заняться", - сказал парламентарий.
По словам Аксакова, крымскую "Кремниевую долину" предлагается разместить на территории Бакальской косы на северо-западе полуострова.
"Я обратился в Минприроды, оно провело исследование и в принципе представило продукт, что эту территорию можно развивать. Исследование показало, что там возможно использование этой территории, но очень аккуратно. Также нашлась компания, которая заинтересована в создании мастер-плана по этой территории", - добавил глава думского комитета.
Ранее директор по международному развитию холдинга ИТ-компаний, одного из крупнейших облачных провайдеров России Олег Арсеньев в интервью РИА Новости Крым заявил
, что полуостров - самое подходящее место для создания здесь российской Кремниевой долины. По его словам, здесь очень удобно сделать хаб, IT-кластер для развития соответствующих продуктов и различных ИТ-инициатив.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.