В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты

За девять месяцев текущего года Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы...

2025-11-25T14:52

2025-11-25T14:52

2025-11-25T14:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы проверили 466 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По информации ведомства, среди основных нарушений – отсутствие маркировки на продукцию, а также ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйца и молочную продукцию. Предпринимателям вынесено 227 предостережений.Проверки прошли в Севастополе, Керчи, Красноперекопске и Симферополе.Как сообщалось ранее, в Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяНекачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в СевастополеБольше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани

Новости

