В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты
В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты
За девять месяцев текущего года Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы проверили 466 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.По информации ведомства, среди основных нарушений – отсутствие маркировки на продукцию, а также ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйца и молочную продукцию. Предпринимателям вынесено 227 предостережений.Проверки прошли в Севастополе, Керчи, Красноперекопске и Симферополе.Как сообщалось ранее, в Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголяНекачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в СевастополеБольше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани
В 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продукты

В большинстве предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли нарушения

14:52 25.11.2025 (обновлено: 14:55 25.11.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
Столовая
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы проверили 466 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"Проведено 466 контрольно-надзорных мероприятий (в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по организации общественного питания в Республике Крым (218 субъектов) и г. Севастополе (41 субъект)", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, среди основных нарушений – отсутствие маркировки на продукцию, а также ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйца и молочную продукцию. Предпринимателям вынесено 227 предостережений.
Проверки прошли в Севастополе, Керчи, Красноперекопске и Симферополе.
Как сообщалось ранее, в Крыму с начала года изъяли из оборота свыше 60 тонн запрещенной к реализации продукции.
