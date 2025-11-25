Рейтинг@Mail.ru
Сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года
Сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года
Новый закон о гостевых домах в Крыму - это отличная возможность выйти из тени, и уважающий себя бизнес согласится играть по новым правилам. О том, как идет... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый закон о гостевых домах в Крыму - это отличная возможность выйти из тени, и уважающий себя бизнес согласится играть по новым правилам. О том, как идет процесс легализации средств размещения и какие трудности возможны, РИА Новости Крым рассказали крымские эксперты: председатель межрегиональной общественной организации "Ассоциация малых отелей", отельер Наталия Стамбульникова и предприниматель, налоговый консультант, специалист по недвижимости Вячеслав Тертус.Закон о гостевых домахФедеральный закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов работает с 1 сентября.Согласно документу, в эксперименте участвуют 17 регионов РФ, в том числе Крым и Севастополь. В этих регионах оказывать услуги легально с 1 января 2026 года смогут только объекты, внесенные в реестр гостевых домов. Лишь они получат право рекламировать себя в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования с указанием присвоенного им идентификационного номера. Остальные будут вне закона, а информация о них должна будет везде удаляться.Губернатор города федерального значения заявил, что в Севастополе всего около 400 гостевых домов, а в республике сообщили, что Крым уже к концу октября стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре, где зарегистрировалось более 200 средств размещения такого типа.Важен стартПо мнению Наталии Стамбульниковой, хотя названное количество – небольшая часть того, что работает в Крыму, тот факт, что в республике, которая начала эксперимент раньше, уже насчитываются сотни зарегистрированных гостевых домов, сам по себе немаловажен, поскольку доказывает стремление предпринимателей выйти из тени.По ее словам, сегодня в Крыму оказывают услуги 8 – 10 тысяч объектов, подпадающих под закон о гостевых домах, так что большая часть работы бизнеса и власти еще впереди.Причем в этом процессе, считает она, еще возникнут трудности. В частности, из-за ограничений, которые вводит новый закон. Например, число комнат под сдачу не должно превышать пятнадцати, но четверть работающих в Севастополе гостевых домов точно имеет больше, отмечает Стамбульникова.При этом ряд гостевых домов в Севастополе "может столкнуться с невозможностью пройти самооценку, поскольку есть вопросы с документами", добавила эксперт.Речь о несоответствии реально эксплуатируемых зданий и информации об объектах недвижимости, которая внесена в госреестры, в частности Государственный адресный реестр, пояснила она.Проведение эксперимента с гостевыми домами, по мнению Стамбульниковой, выявит необходимость продолжать совершенствовать законодательную базу в этой сфере, "потому что не все смогут попасть под самооценку по закону, который есть сейчас, и работать".Возможность выйти из тениС таким мнением отчасти согласен Вячеслав Тертус. Он подтверждает, что проблемы с узакониванием гостевых домов в Крыму есть. Но ситуацию в целом, по его собственным словам, он видит "немножко с другой стороны", в частности когда речь идет о легальности и налогах."Ряд гостевых домов изначально были созданы абсолютно незаконно. И на протяжении безумного количества лет они жили в серой зоне, их не было нигде в законодательстве, но они существовали в реальности на землях, часто абсолютно для этого не предназначенных", – сказал Тертус.Как правило, гостевые дома, число которых росло с 90-х, появлялись в садовых товариществах, на землях сельхозназначения и участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства, то есть у подавляющего большинства с самого начала были проблемы с землей со всеми вытекающими последствиями, добавил Тертус."И если взять в совокупности все нарушения, которые были допущены этими гостевыми домами, и вывалить одномоментно, то большинство закроется сразу, потому что не выдержит такого административного прессинга", – отметил он.В этой связи эксперт считает, что предложенный правительством механизм легализации гостевых домов, которых в Крыму действительно много, очень лояльный.По новым правилам играть будутТаким образом, ничего страшного в законодательных трансформациях нет – "просто очередной сектор национальной экономики выводят на легальный уровень", и уважающий себя бизнес согласится играть по новым правилам, уверен Тертус. Те же, "кто продолжает сидеть в тени, думая, что их никто не найдет, сильно ошибается", считает он."Это первостатейная глупость, которую люди допускают, надеясь на русский авось, но, я думаю, это тщетные надежды", – отметил Тертус.Привести в порядок документы – забота, которая, безусловно, потребует определенных финансовых затрат, но "сделать все реально, просто этим нужно заниматься", считает он. И, по его мнению, в 2026 году в Севастополе легальным станет большинство.Он считает также, что если предприниматели будут делать все как надо, то сроки приема документов и начала проверок еще могут и перенести – прецеденты были."Правительство у нас, к счастью, слушает граждан. И если наши органы власти по какой-то причине не справятся с наплывом предпринимателей, то, я думаю, сроки будут продлены. Но если объективных причин не было, значит, дальше граждане будут решать все через суд, узаконивать, что, конечно, хуже", – резюмировал Тертус.Эксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает КрымРанее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.
гостевые дома, крым, севастополь, мнения, наталия стамбульникова, вячеслав тертус, туризм в крыму, закон и право
Сколько гостевых домов в Крыму смогут работать легально с 2026 года

Легально работать в Крыму с 2026 года сможет большинство гостевых домов - эксперт

21:59 25.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Севастополе
Отдыхающие на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый закон о гостевых домах в Крыму - это отличная возможность выйти из тени, и уважающий себя бизнес согласится играть по новым правилам. О том, как идет процесс легализации средств размещения и какие трудности возможны, РИА Новости Крым рассказали крымские эксперты: председатель межрегиональной общественной организации "Ассоциация малых отелей", отельер Наталия Стамбульникова и предприниматель, налоговый консультант, специалист по недвижимости Вячеслав Тертус.

Закон о гостевых домах

Федеральный закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов работает с 1 сентября.
Согласно документу, в эксперименте участвуют 17 регионов РФ, в том числе Крым и Севастополь. В этих регионах оказывать услуги легально с 1 января 2026 года смогут только объекты, внесенные в реестр гостевых домов. Лишь они получат право рекламировать себя в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования с указанием присвоенного им идентификационного номера. Остальные будут вне закона, а информация о них должна будет везде удаляться.
Губернатор города федерального значения заявил, что в Севастополе всего около 400 гостевых домов, а в республике сообщили, что Крым уже к концу октября стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре, где зарегистрировалось более 200 средств размещения такого типа.

Важен старт

По мнению Наталии Стамбульниковой, хотя названное количество – небольшая часть того, что работает в Крыму, тот факт, что в республике, которая начала эксперимент раньше, уже насчитываются сотни зарегистрированных гостевых домов, сам по себе немаловажен, поскольку доказывает стремление предпринимателей выйти из тени.
"Главное сейчас – начать процесс и понять, как вообще все работает", – отметила она.
По ее словам, сегодня в Крыму оказывают услуги 8 – 10 тысяч объектов, подпадающих под закон о гостевых домах, так что большая часть работы бизнеса и власти еще впереди.
Причем в этом процессе, считает она, еще возникнут трудности. В частности, из-за ограничений, которые вводит новый закон. Например, число комнат под сдачу не должно превышать пятнадцати, но четверть работающих в Севастополе гостевых домов точно имеет больше, отмечает Стамбульникова.
При этом ряд гостевых домов в Севастополе "может столкнуться с невозможностью пройти самооценку, поскольку есть вопросы с документами", добавила эксперт.
Речь о несоответствии реально эксплуатируемых зданий и информации об объектах недвижимости, которая внесена в госреестры, в частности Государственный адресный реестр, пояснила она.

"Например, по закону должно быть одно здание, а у вас два, и вы не сможете пройти самооценку. Что-то было сараем или летней кухней, за украинский период построили новые здания, не вводя в эксплуатацию. И сейчас это может быть по факту гостевой дом, но по документам-то сарай. И будет проблема", – сказала эксперт.

Проведение эксперимента с гостевыми домами, по мнению Стамбульниковой, выявит необходимость продолжать совершенствовать законодательную базу в этой сфере, "потому что не все смогут попасть под самооценку по закону, который есть сейчас, и работать".

Возможность выйти из тени

С таким мнением отчасти согласен Вячеслав Тертус. Он подтверждает, что проблемы с узакониванием гостевых домов в Крыму есть. Но ситуацию в целом, по его собственным словам, он видит "немножко с другой стороны", в частности когда речь идет о легальности и налогах.
"Ряд гостевых домов изначально были созданы абсолютно незаконно. И на протяжении безумного количества лет они жили в серой зоне, их не было нигде в законодательстве, но они существовали в реальности на землях, часто абсолютно для этого не предназначенных", – сказал Тертус.
Как правило, гостевые дома, число которых росло с 90-х, появлялись в садовых товариществах, на землях сельхозназначения и участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства, то есть у подавляющего большинства с самого начала были проблемы с землей со всеми вытекающими последствиями, добавил Тертус.
"И если взять в совокупности все нарушения, которые были допущены этими гостевыми домами, и вывалить одномоментно, то большинство закроется сразу, потому что не выдержит такого административного прессинга", – отметил он.
В этой связи эксперт считает, что предложенный правительством механизм легализации гостевых домов, которых в Крыму действительно много, очень лояльный.
"Это очень либеральная модель поведения власти по отношению к своим гражданам, очень лояльный подход, и он абсолютно не ущемляет прав гостевых домов, – сказал Тертус. – Правительство прямым текстом говорит, что закрывает глаза на их создание вне закона, и ни штрафов – ничего. Говорит: "Ребята, мы готовы признать вас как есть, только начните вести свою деятельность легально". Я считаю, это отличная возможность выйти из тени".

По новым правилам играть будут

Таким образом, ничего страшного в законодательных трансформациях нет – "просто очередной сектор национальной экономики выводят на легальный уровень", и уважающий себя бизнес согласится играть по новым правилам, уверен Тертус. Те же, "кто продолжает сидеть в тени, думая, что их никто не найдет, сильно ошибается", считает он.
"Это первостатейная глупость, которую люди допускают, надеясь на русский авось, но, я думаю, это тщетные надежды", – отметил Тертус.
Привести в порядок документы – забота, которая, безусловно, потребует определенных финансовых затрат, но "сделать все реально, просто этим нужно заниматься", считает он. И, по его мнению, в 2026 году в Севастополе легальным станет большинство.
"Треть как раз останется по-прежнему в тени, а вот остальные 2/3 легализуются", – считает Тертус. – Ну, представьте, у тебя нормальный бизнес, который кормит всю семью целый год, и ты будешь резать курочку, несущую золотые яйца? Не будешь – пойдешь и сделаешь как надо".
Он считает также, что если предприниматели будут делать все как надо, то сроки приема документов и начала проверок еще могут и перенести – прецеденты были.
"Правительство у нас, к счастью, слушает граждан. И если наши органы власти по какой-то причине не справятся с наплывом предпринимателей, то, я думаю, сроки будут продлены. Но если объективных причин не было, значит, дальше граждане будут решать все через суд, узаконивать, что, конечно, хуже", – резюмировал Тертус.
Эксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает Крым
Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий назвал эксперимент с гостевыми домами удобным инструментом для "выхода из тени", отметив, что участие в нем не только увеличит количество легального номерного фонда и нарастит налоговые поступления в бюджет, обезопасив и предпринимателей, и туристов, но и откроет для владельцев гостевых домов и их постояльцев новые возможности.
