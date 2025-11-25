https://crimea.ria.ru/20251125/siloviki-nakryli-ocherednuyu-apparatnuyu-moshennikov-v-krymu-1151165775.html

Силовики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму

В Крыму задержали пособника украинских мошенников, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму задержали пособника украинских мошенников, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, житель Самарской области организовывал работу оборудования, благодаря которому злоумышленники звонили из-за границы с российских номеров крымчанам и выманивали деньги. В задачи пособника входили аренда жилья в Симферополе, установка там SIM-боксов и обеспечение их бесперебойной работы. За это была предусмотрена зарплата – 35 тысяч рублей в неделю.В службе безопасности установили, что как минимум два крымчанина стали жертвами обмана в особо крупном размере, сейчас сотрудники ищут других пострадавших и возможных соучастников.Пособнику мошенников грозит до 6 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. По информации правоохранителей, юноша стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнатуМошенник украл у участника СВО из Симферополя 1,6 млн рублей"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 800 тысяч

