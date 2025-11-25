https://crimea.ria.ru/20251125/siloviki-nakryli-ocherednuyu-apparatnuyu-moshennikov-v-krymu-1151165775.html
Силовики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
Силовики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Силовики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
В Крыму задержали пособника украинских мошенников, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T13:16
2025-11-25T13:16
2025-11-25T13:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мвд по республике крым
новости крыма
происшествия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151165536_111:126:1166:719_1920x0_80_0_0_3a8602adc3b7e778f9cf6b7930a83b13.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму задержали пособника украинских мошенников, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, житель Самарской области организовывал работу оборудования, благодаря которому злоумышленники звонили из-за границы с российских номеров крымчанам и выманивали деньги. В задачи пособника входили аренда жилья в Симферополе, установка там SIM-боксов и обеспечение их бесперебойной работы. За это была предусмотрена зарплата – 35 тысяч рублей в неделю.В службе безопасности установили, что как минимум два крымчанина стали жертвами обмана в особо крупном размере, сейчас сотрудники ищут других пострадавших и возможных соучастников.Пособнику мошенников грозит до 6 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. По информации правоохранителей, юноша стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпаториец трижды сдал в аренду несуществующую комнатуМошенник украл у участника СВО из Симферополя 1,6 млн рублей"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 800 тысяч
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151165536_216:117:1019:719_1920x0_80_0_0_10827a4baaad385302969331096b5275.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, мошенничество
Силовики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
В Крыму остановили работу сети оборудования украинских мошенников
13:16 25.11.2025 (обновлено: 13:28 25.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму задержали пособника украинских мошенников, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, житель Самарской области организовывал работу оборудования, благодаря которому злоумышленники звонили из-за границы с российских номеров крымчанам и выманивали деньги. В задачи пособника входили аренда жилья в Симферополе, установка там SIM-боксов и обеспечение их бесперебойной работы. За это была предусмотрена зарплата – 35 тысяч рублей в неделю.
"В ходе обследования помещений, использовавшихся для размещения оборудования, сотрудниками УФСБ изъяты два 32-портовых SIM-бокса, два ноутбука, четыре мобильных телефона и более семисот SIM-карт различных операторов связи", – рассказали в ФСБ.
В службе безопасности установили, что как минимум два крымчанина стали жертвами обмана в особо крупном размере, сейчас сотрудники ищут других пострадавших и возможных соучастников.
Пособнику мошенников грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось
, что Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. По информации правоохранителей, юноша стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: