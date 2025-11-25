https://crimea.ria.ru/20251125/rossiyskie-voennye-udarili-kinzhalami-po-ukraine-1151164097.html
Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине
25.11.2025
Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине
Армия России в ответ на удары украинской армии по гражданским объектам РФ нанесла удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T12:56
2025-11-25T12:56
2025-11-25T13:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Армия России в ответ на удары украинской армии по гражданским объектам РФ нанесла удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Российские войска наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения беспилотников, перечислили в МО РФ.Как сообщалось ранее, семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима за минувшие сутки. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света.Также в результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине
По Украине нанесен удар "Кинжалами"
12:56 25.11.2025 (обновлено: 13:00 25.11.2025)