Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине
Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине
Армия России в ответ на удары украинской армии по гражданским объектам РФ нанесла удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T12:56
2025-11-25T13:00
новости
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Армия России в ответ на удары украинской армии по гражданским объектам РФ нанесла удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Российские войска наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения беспилотников, перечислили в МО РФ.Как сообщалось ранее, семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима за минувшие сутки. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света.Также в результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине

По Украине нанесен удар "Кинжалами"

12:56 25.11.2025 (обновлено: 13:00 25.11.2025)
 
Запуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Армия России в ответ на удары украинской армии по гражданским объектам РФ нанесла удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами", – сказано в сообщении.
Российские войска наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшим их работу, а также местам хранения беспилотников, перечислили в МО РФ.
Как сообщалось ранее, семь мирных жителей Херсонской области пострадали из-за агрессии киевского режима за минувшие сутки. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света.
Также в результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
 
