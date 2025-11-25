https://crimea.ria.ru/20251125/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1151163595.html

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Войска группировки войск РФ в зоне спецоперации освободили населенный пункт Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Войска группировки войск РФ в зоне спецоперации освободили населенный пункт Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Затишье в Запорожской области.В воскресенье в Минобороны РФ проинформировали об освобождении населенных пунктов Петровское Донецкой Народной Республики, а также Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

