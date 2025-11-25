Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Войска группировки войск РФ в зоне спецоперации освободили населенный пункт Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T12:44
2025-11-25T12:50
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новые регионы россии
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Войска группировки войск РФ в зоне спецоперации освободили населенный пункт Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Затишье в Запорожской области.В воскресенье в Минобороны РФ проинформировали об освобождении населенных пунктов Петровское Донецкой Народной Республики, а также Тихое и Отрадное Днепропетровской области.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новые регионы россии, министерство обороны рф
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы освободили Иванополье в Донбассе

12:44 25.11.2025 (обновлено: 12:50 25.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Войска группировки войск РФ в зоне спецоперации освободили населенный пункт Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики", – проинформировали в российском военном ведомстве.

Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Затишье в Запорожской области.
В воскресенье в Минобороны РФ проинформировали об освобождении населенных пунктов Петровское Донецкой Народной Республики, а также Тихое и Отрадное Днепропетровской области.
Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииМинистерство обороны РФ
 
