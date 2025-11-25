Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 25.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251125/reyd-v-sevastopole-otkryt-1151178290.html
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Рейд в Севастополе открыт
Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту после объявленной ранее остановки движения, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T19:01
2025-11-25T19:01
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту после объявленной ранее остановки движения, сообщает городской департамент транспорта.Во вторник рейд в Севастополе закрывали дважды. В первый раз морское сообщение приостанавливали около часа дня. В этот же период перекрывали движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали час. Во второй раз сообщение приостановили около 18:00 на 50 минут. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта

19:01 25.11.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы вновь совершают рейсы через севастопольскую бухту после объявленной ранее остановки движения, сообщает городской департамент транспорта.
Во вторник рейд в Севастополе закрывали дважды. В первый раз морское сообщение приостанавливали около часа дня. В этот же период перекрывали движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали час. Во второй раз сообщение приостановили около 18:00 на 50 минут.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
