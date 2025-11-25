https://crimea.ria.ru/20251125/promyshlennoe-proizvodstvo-kryma-vyroslo-v-25-raza-s-2014-goda-1151160390.html

Промышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет. На сегодняшний день в отрасли задействовано больше 60 тысяч специалистов. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником."Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с праздником! С 2014 года общий объем производства вырос в 2,5 раза", – написал он в своем Telegram-канале.По информации председателя республиканского Совмина, в сфере задействовано более 60 тысяч специалистов. Доля промышленного комплекса в структуре валовой добавленной стоимости Крыма составляет 12,6%."Сегодня перед крымской промышленностью стоят амбициозные задачи по модернизации отрасли, внедрение передовых технологий, реализация политики импортозамещения", – добавил руководитель республиканского правительства.Ранее сообщалось, что в Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в КрымуКрупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабреКакие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия

