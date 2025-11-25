Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251125/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1151145983.html
Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T00:01
2025-11-25T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977558_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a146edb3139c88eed8a980a11e16ba53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +5 до +10, днем +13...15 градусов.
Погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +15 градусов и без осадков

00:01 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, днем +12…+15 градусов, в горах +5…+10", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью от +5 до +10, днем +13...15 градусов.
