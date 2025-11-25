https://crimea.ria.ru/20251125/osenniy-otdykh-s-pitomtsami-v-krymu--skolko-stoit-nomer-1151138372.html

Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер

Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер

Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярные направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T08:28

2025-11-25T08:28

2025-11-25T08:28

крым

новости крыма

ялта

севастополь

отдых в крыму

отдых с питомцем

внутренний туризм

туризм в крыму

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142753592_0:75:3150:1847_1920x0_80_0_0_c0f8b6ae7231c6ae0184f968dc7f8e59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярные направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.При этом в Питере суточное размещение обойдется в среднем в 3601 рубль, с столице – 4600 рублей, в Краснодаре – 3893 рубля, в Сочи – 3591 рубль.Далее следуют Казань и Ялта со средними чеками за ночевку в 4308 и 5238 рублей соответственно.Также в рейтинг вошли Севастополь, где за ночь в отеле придется отдать в среднем 4403 рубля, Геленджик –3911 рублей, Волгоград – 3475 и Красная Поляна – 4935 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре, выяснили ранее аналитики российского портала бронирований Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникулВ Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценамиТуристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок

крым

ялта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, севастополь, отдых в крыму, отдых с питомцем, внутренний туризм, туризм в крыму, крым курортный