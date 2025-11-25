Рейтинг@Mail.ru
Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер
Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярные направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярные направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.При этом в Питере суточное размещение обойдется в среднем в 3601 рубль, с столице – 4600 рублей, в Краснодаре – 3893 рубля, в Сочи – 3591 рубль.Далее следуют Казань и Ялта со средними чеками за ночевку в 4308 и 5238 рублей соответственно.Также в рейтинг вошли Севастополь, где за ночь в отеле придется отдать в среднем 4403 рубля, Геленджик –3911 рублей, Волгоград – 3475 и Красная Поляна – 4935 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре, выяснили ранее аналитики российского портала бронирований Твил.ру.
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярные направлений для поездок с питомцами в ноябре, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

"По сравнению с прошлым годом в ноябре 2025 востребованность поездок с питомцами выросла на 10%. На первом месте Санкт-Петербург, за которым 13% бронирований с животными, на втором - Москва, собравшая 10%. Третье место разделили Краснодар и Сочи – за каждым городом по 5% бронирований с питомцами", – выяснили аналитики сервиса.

При этом в Питере суточное размещение обойдется в среднем в 3601 рубль, с столице – 4600 рублей, в Краснодаре – 3893 рубля, в Сочи – 3591 рубль.
Далее следуют Казань и Ялта со средними чеками за ночевку в 4308 и 5238 рублей соответственно.
Также в рейтинг вошли Севастополь, где за ночь в отеле придется отдать в среднем 4403 рубля, Геленджик –3911 рублей, Волгоград – 3475 и Красная Поляна – 4935 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре, выяснили ранее аналитики российского портала бронирований Твил.ру.
