Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%

Водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25

2025-11-25T22:12

2025-11-25T22:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, на объекте уже построены 6 резервуаров, завершены основные работы в зданиях водоподготовки, электролизной и насосной станций.Кроме того, строители работают над отделкой административно-бытового здания и благоустройством территории.Гоцанюк подчеркнул, что очистные обеспечат качественной водой около 45 тысяч жителей города и района.Ранее сообщалось, что в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества водыКак в Крыму расходуют бюджетные средства и где есть нарушенияВ Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского коллектора

