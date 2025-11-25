Рейтинг@Mail.ru
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86% - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86% - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%
Водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, на объекте уже построены 6 резервуаров, завершены основные работы в зданиях водоподготовки, электролизной и насосной станций.Кроме того, строители работают над отделкой административно-бытового здания и благоустройством территории.Гоцанюк подчеркнул, что очистные обеспечат качественной водой около 45 тысяч жителей города и района.Ранее сообщалось, что в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов.
крым, новости крыма, красноперекопск, юрий гоцанюк, очистные сооружения, строительство
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%

Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%

22:12 25.11.2025
 
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаХод строительства водопроводных очистных сооружений в Красноперекопске
Ход строительства водопроводных очистных сооружений в Красноперекопске
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, на объекте уже построены 6 резервуаров, завершены основные работы в зданиях водоподготовки, электролизной и насосной станций.
"Полностью уложены трубопроводы отвода солевого концентрата, на 96% завершена прокладка городской части. Глубоководный выпуск выполнен на 100%, внутриплощадочные сети — на 92%. Все технологическое оборудование доставлено", – добавил Гоцанюк.
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаХод строительства водопроводных очистных сооружений в Красноперекопске
Ход строительства водопроводных очистных сооружений в Красноперекопске
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
Ход строительства водопроводных очистных сооружений в Красноперекопске
Кроме того, строители работают над отделкой административно-бытового здания и благоустройством территории.
Гоцанюк подчеркнул, что очистные обеспечат качественной водой около 45 тысяч жителей города и района.
Ранее сообщалось, что в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов.
Лента новостейМолния