Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86% - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%
Водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T22:12
2025-11-25T22:12
2025-11-25T22:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, на объекте уже построены 6 резервуаров, завершены основные работы в зданиях водоподготовки, электролизной и насосной станций.Кроме того, строители работают над отделкой административно-бытового здания и благоустройством территории.Гоцанюк подчеркнул, что очистные обеспечат качественной водой около 45 тысяч жителей города и района.Ранее сообщалось, что в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов.
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%
Очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, на объекте уже построены 6 резервуаров, завершены основные работы в зданиях водоподготовки, электролизной и насосной станций.
"Полностью уложены трубопроводы отвода солевого концентрата, на 96% завершена прокладка городской части. Глубоководный выпуск выполнен на 100%, внутриплощадочные сети — на 92%. Все технологическое оборудование доставлено", – добавил Гоцанюк.
Кроме того, строители работают над отделкой административно-бытового здания и благоустройством территории.
Гоцанюк подчеркнул, что очистные обеспечат качественной водой около 45 тысяч жителей города и района.
Ранее сообщалось
, что в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма заканчивается реконструкция очистных сооружений, сейчас строительная готовность объекта достигла 95 процентов.
