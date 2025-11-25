https://crimea.ria.ru/20251125/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-nesti-strashnye-poteri-1151166080.html

Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери

Новости СВО: Киев продолжает нести страшные потери

ВСУ за минувшие сутки потеряли на всех фронтах спецоперации боле 1300 боевиков, а также военную технику и вооружения, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки потеряли на всех фронтах спецоперации боле 1300 боевиков, а также военную технику и вооружения, сообщает во вторник Минобороны России.В зоне работы подразделений группировки войск "Север" противник потерял более 130 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 230 вражеских солдат, американский бронетранспортер М113, шесть боевых бронированных машин, 22 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группы разбили более 225 украинских неонацистов, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Гуппировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю, продолжила продвижение в Красноармейске и зачистку Ровного в ДНР, отразили девять атак пытающихся вырваться из окружения формирований ВСУ в районе Гришино. Потери противника составили более 440 боевиков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства и израильская радиолокационная станция RADA.Военнослужащие "Востока" продолжают продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 240 человек, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены более 70 вражеских солдат, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.Также российские военные поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры Украины, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 419 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 98 697 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 247 танков и других боевых бронированных машин, 1 620 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 635 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Затишье перешло под контроль Армии РоссииРоссийская армия уничтожила С-300 и ударила по энергообъектам ВСУВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу , инфографика