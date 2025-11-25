Рейтинг@Mail.ru
Новая стратегия государственной нацполитики утверждена в России - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Новая стратегия государственной нацполитики утверждена в России
Новая стратегия государственной нацполитики утверждена в России - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Новая стратегия государственной нацполитики утверждена в России
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О стратегии государственной национальной политики" на период до 2036 года. Он размещен на официальном... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T23:32
2025-11-25T23:50
россия
владимир путин (политик)
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О стратегии государственной национальной политики" на период до 2036 года. Он размещен на официальном портале опубликования правовых актов.Документ необходим для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и иных органов в сфере национальной политики, а также обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества.Правительству поручено обеспечить разработку и утвердить планы мероприятий по реализации стратегии. В указе прописано, что проводить профилактику конфликтов на национальной почве должны органы власти российских субъектов.Как следует из текста указа, современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное. Реализация государственной национальной политики с 2012 признана эффективной: она обеспечила политическую и социальную стабильность и позволила укрепить единство многонационального народа.Тем не менее, вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества. Проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными в сфере межнациональных отношений.Новая стратегия будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности, отмечается в документе.Так, доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85 процентов, а уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90 процентов граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
россия, владимир путин (политик), закон и право
Новая стратегия государственной нацполитики утверждена в России

Путин утвердил стратегию государственной национальной политики до 2036 года

23:32 25.11.2025 (обновлено: 23:50 25.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О стратегии государственной национальной политики" на период до 2036 года. Он размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Документ необходим для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и иных органов в сфере национальной политики, а также обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества.
Правительству поручено обеспечить разработку и утвердить планы мероприятий по реализации стратегии.
В указе прописано, что проводить профилактику конфликтов на национальной почве должны органы власти российских субъектов.
"Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления обеспечивают проведение мониторинга и профилактику конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве", - говорится в документе.
Как следует из текста указа, современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное. Реализация государственной национальной политики с 2012 признана эффективной: она обеспечила политическую и социальную стабильность и позволила укрепить единство многонационального народа.
Тем не менее, вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества. Проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными в сфере межнациональных отношений.
Вместе с тем, защита новых регионов от неонацистского киевского режима создала условия для единства исторических территорий, а их воссоединение с Россией вызвало патриотический подъем.
Новая стратегия будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности, отмечается в документе.
Так, доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85 процентов, а уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90 процентов граждан.
РоссияВладимир Путин (политик)Закон и право
 
