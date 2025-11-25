https://crimea.ria.ru/20251125/neizvestnyy-vystrelil-v-litso-rebenku--zloumyshlennika-ischut-1151177022.html
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо девятилетнему мальчику из пневматического оружия, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кубани,... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T17:44
2025-11-25T17:44
2025-11-25T17:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо девятилетнему мальчику из пневматического оружия, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кубани, отметив, что поиски злоумышленника ведутся.Со слов матери, в момент, когда неизвестный открыл стрельбу, ее ребенок находился на детской площадке со своим другом."В результате ребенку причинены телесные повреждения, он был госпитализирован", - уточнили сотрудники полиции.Сейчас полицейские ищут злоумышленника для дальнейшего задержания, добавили в пресс-службе.Ранее в Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрелок из Севастополя получил дело о хулиганствеВ Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пулиВ Ростовской области пенсионер открыл огонь по подросткам за сбор черешни
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо 9-ти летнему мальчику из пневматического оружия