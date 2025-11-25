Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут
В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо девятилетнему мальчику из пневматического оружия, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кубани,... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо девятилетнему мальчику из пневматического оружия, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кубани, отметив, что поиски злоумышленника ведутся.Со слов матери, в момент, когда неизвестный открыл стрельбу, ее ребенок находился на детской площадке со своим другом."В результате ребенку причинены телесные повреждения, он был госпитализирован", - уточнили сотрудники полиции.Сейчас полицейские ищут злоумышленника для дальнейшего задержания, добавили в пресс-службе.Ранее в Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка.
Новости
туапсе, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, стрельба, дети, новости, общество
Неизвестный выстрелил в лицо ребенку – злоумышленника ищут

В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо 9-ти летнему мальчику из пневматического оружия

17:44 25.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Туапсе неизвестный выстрелил в лицо девятилетнему мальчику из пневматического оружия, ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кубани, отметив, что поиски злоумышленника ведутся.
"В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Шаумяна города Туапсе неизвестный выстрелил в ее 9-летнего сына из пневматического оружия", - говорится в сообщении.
Со слов матери, в момент, когда неизвестный открыл стрельбу, ее ребенок находился на детской площадке со своим другом.
"В результате ребенку причинены телесные повреждения, он был госпитализирован", - уточнили сотрудники полиции.
Сейчас полицейские ищут злоумышленника для дальнейшего задержания, добавили в пресс-службе.
Ранее в Тверской области мужчина расстрелял группу подростов из пневматической винтовки. В результате инцидента ранена 17-летняя девушка.
