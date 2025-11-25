Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251125/nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-za-noch-sbili-143-bespilotnika-vsu-1151151558.html
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила 143 украинских беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей и над Крымом. Всего над... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T07:54
2025-11-25T08:16
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
ростовская область
брянская область
курская область
белгородская область
липецкая область
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила 143 украинских беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей и над Крымом. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 249 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что из них 116 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 23 – над территорией Республики Крым и четыре – над акваторией Азовского моря.Кроме того, 76 беспилотников перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Ростовской областью, семь – над Брянской, четыре – над Курской, два – над Белгородской, один – над Липецкой.Утром во вторник стало известно, что три человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников на Краснодарский край и Ростовскую область, повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в ТулеВСУ атакуют СевастопольМосква под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
ростовская область
брянская область
курская область
белгородская область
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, черное море, азовское море, краснодарский край, ростовская область, брянская область, курская область, белгородская область, липецкая область, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ

143 беспилотника сбили над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь

07:54 25.11.2025 (обновлено: 08:16 25.11.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила 143 украинских беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей и над Крымом. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 249 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что из них 116 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 23 – над территорией Республики Крым и четыре – над акваторией Азовского моря.
Кроме того, 76 беспилотников перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Ростовской областью, семь – над Брянской, четыре – над Курской, два – над Белгородской, один – над Липецкой.
Утром во вторник стало известно, что три человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников на Краснодарский край и Ростовскую область, повреждены жилые дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле
ВСУ атакуют Севастополь
Москва под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
 
КрымЧерное мореАзовское мореКраснодарский крайРостовская областьБрянская областьКурская областьБелгородская областьЛипецкая областьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28В Одессе разбиты энергообъекты и порт
10:18Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
10:17Подросток готовил теракт в православном храме Калининградской области
10:14В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
10:05Массированная атака на Киев и область – что известно
09:28Кинотеатр и душ: в крымских поездах стали доступны новые услуги
09:22Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
09:07На Россию обрушились 50-градусные морозы
08:52"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко
08:28Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер
08:11Кубанская Ноябрина: к 100-летию Нонны Мордюковой
07:54Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
07:28В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона
07:10Как работает Пушкинская карта в Крыму
06:46Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле
06:10Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
23:27Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
23:00В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния