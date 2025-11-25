https://crimea.ria.ru/20251125/nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-za-noch-sbili-143-bespilotnika-vsu-1151151558.html
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила 143 украинских беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей и над Крымом. Всего над... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T07:54
2025-11-25T07:54
2025-11-25T08:16
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
ростовская область
брянская область
курская область
белгородская область
липецкая область
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила 143 украинских беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей и над Крымом. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 249 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что из них 116 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 23 – над территорией Республики Крым и четыре – над акваторией Азовского моря.Кроме того, 76 беспилотников перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Ростовской областью, семь – над Брянской, четыре – над Курской, два – над Белгородской, один – над Липецкой.Утром во вторник стало известно, что три человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников на Краснодарский край и Ростовскую область, повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в ТулеВСУ атакуют СевастопольМосква под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
ростовская область
брянская область
курская область
белгородская область
липецкая область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, черное море, азовское море, краснодарский край, ростовская область, брянская область, курская область, белгородская область, липецкая область, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
143 беспилотника сбили над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь
07:54 25.11.2025 (обновлено: 08:16 25.11.2025)