Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ

Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ

2025-11-25T07:54

2025-11-25T07:54

2025-11-25T08:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила 143 украинских беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей и над Крымом. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 249 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что из них 116 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 23 – над территорией Республики Крым и четыре – над акваторией Азовского моря.Кроме того, 76 беспилотников перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Ростовской областью, семь – над Брянской, четыре – над Курской, два – над Белгородской, один – над Липецкой.Утром во вторник стало известно, что три человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников на Краснодарский край и Ростовскую область, повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в ТулеВСУ атакуют СевастопольМосква под ударом дронов: ВСУ пытаются атаковать российскую столицу

2025

