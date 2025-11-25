https://crimea.ria.ru/20251125/na-rossiyu-obrushilis-50-gradusnye-morozy-1151152518.html

На Россию обрушились 50-градусные морозы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Впервые в этом сезоне в России ударили 50-градусные морозы. Самый низкий температурный показатель зафиксировала метеорологическая станция Делянкир в Якутии. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."50-градусные морозы ударили в России", – написал он в своем Telegram-канале.По информации метеоролога, минувшей ночью в Якутии термометр впервые в сезоне показал -50,0 градусов на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Самым "студеным местом в России" стала метеостанция Делянкир, так зафиксирован показатель 50,7 градусов ниже нуля.В ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся, добавил Евгений Тишковец.Ранее доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что на территории России ожидают аномально холодную зиму. Из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, но Крыму это практически не угрожает из-за особенностей местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд тепла за 102 года побит в СимферополеАномальное тепло в Крыму – названа причина"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

