На Россию обрушились 50-градусные морозы

В России впервые за сезон зафиксировали 50-градусные морозы – метеоролог
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Впервые в этом сезоне в России ударили 50-градусные морозы. Самый низкий температурный показатель зафиксировала метеорологическая станция Делянкир в Якутии. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"50-градусные морозы ударили в России", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации метеоролога, минувшей ночью в Якутии термометр впервые в сезоне показал -50,0 градусов на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Самым "студеным местом в России" стала метеостанция Делянкир, так зафиксирован показатель 50,7 градусов ниже нуля.
"На полюсе холода – в Оймяконе -49,5 градусов. В столице Якутии под утро мороз окреп до -37,5, что на 8 градусов ниже климатической нормы и соответствует декабрю", – уточнил специалист.
В ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся, добавил Евгений Тишковец.
Ранее доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что на территории России ожидают аномально холодную зиму
. Из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, но Крыму это практически не угрожает из-за особенностей местности.
