Рейтинг@Mail.ru
На Россию обрушились 50-градусные морозы - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251125/na-rossiyu-obrushilis-50-gradusnye-morozy-1151152518.html
На Россию обрушились 50-градусные морозы
На Россию обрушились 50-градусные морозы - РИА Новости Крым, 25.11.2025
На Россию обрушились 50-градусные морозы
Впервые в этом сезоне в России ударили 50-градусные морозы. Самый низкий температурный показатель зафиксировала метеорологическая станция Делянкир в Якутии. Об... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T09:07
2025-11-25T09:07
климат
россия
евгений тишковец
новости
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/78/1117927865_0:310:3089:2048_1920x0_80_0_0_7d31d0e0949dfebc5b13793b7eef04a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Впервые в этом сезоне в России ударили 50-градусные морозы. Самый низкий температурный показатель зафиксировала метеорологическая станция Делянкир в Якутии. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."50-градусные морозы ударили в России", – написал он в своем Telegram-канале.По информации метеоролога, минувшей ночью в Якутии термометр впервые в сезоне показал -50,0 градусов на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Самым "студеным местом в России" стала метеостанция Делянкир, так зафиксирован показатель 50,7 градусов ниже нуля.В ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся, добавил Евгений Тишковец.Ранее доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что на территории России ожидают аномально холодную зиму. Из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, но Крыму это практически не угрожает из-за особенностей местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд тепла за 102 года побит в СимферополеАномальное тепло в Крыму – названа причина"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111792/78/1117927865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82f9d577e755a8bad57b924666db6a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
климат, россия, евгений тишковец, новости, погода
На Россию обрушились 50-градусные морозы

В России впервые за сезон зафиксировали 50-градусные морозы – метеоролог

09:07 25.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМороз в Красноярском крае
Мороз в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Впервые в этом сезоне в России ударили 50-градусные морозы. Самый низкий температурный показатель зафиксировала метеорологическая станция Делянкир в Якутии. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"50-градусные морозы ударили в России", – написал он в своем Telegram-канале.
По информации метеоролога, минувшей ночью в Якутии термометр впервые в сезоне показал -50,0 градусов на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Самым "студеным местом в России" стала метеостанция Делянкир, так зафиксирован показатель 50,7 градусов ниже нуля.
"На полюсе холода – в Оймяконе -49,5 градусов. В столице Якутии под утро мороз окреп до -37,5, что на 8 градусов ниже климатической нормы и соответствует декабрю", – уточнил специалист.
В ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся, добавил Евгений Тишковец.
Ранее доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что на территории России ожидают аномально холодную зиму. Из-за перемещения арктических масс на юге страны могут быть сильные перепады температуры, но Крыму это практически не угрожает из-за особенностей местности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе
Аномальное тепло в Крыму – названа причина
"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы
 
КлиматРоссияЕвгений ТишковецНовостиПогода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28В Одессе разбиты энергообъекты и порт
10:18Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
10:17Подросток готовил теракт в православном храме Калининградской области
10:14В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
10:05Массированная атака на Киев и область – что известно
09:28Кинотеатр и душ: в крымских поездах стали доступны новые услуги
09:22Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
09:07На Россию обрушились 50-градусные морозы
08:52"Безработные" с доходом должны платить за полис ОМС – Матвиенко
08:28Осенний отдых с питомцами в Крыму – сколько стоит номер
08:11Кубанская Ноябрина: к 100-летию Нонны Мордюковой
07:54Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ
07:28В Крым круглый год: что поможет расширить рамки сезона
07:10Как работает Пушкинская карта в Крыму
06:46Высокоскоростной дрон-перехватчик высотных беспилотников создали в Туле
06:10Массированный удар ВСУ по югу России: повреждены дома и погибли люди
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
23:27Над Крымом, Черным и Азовским морями за три часа сбили еще 26 дронов ВСУ
23:00В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния