Массированная атака на Киев и область – что известно - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Массированная атака на Киев и область – что известно
Массированная атака на Киев и область – что известно
Массированная атака на Киев и область – что известно
В Киеве и области ночью и утром во вторник прогремела серия взрывов, в ряде районов фиксируются перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и области ночью и утром во вторник прогремела серия взрывов, в ряде районов фиксируются перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с энергоснабжением в ряде районов.Также взрывы гремели в областных Броварах и Белой Церкви.По распоряжению "Укрэнерго" в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, добавили в администрации.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: МинэнергоСемь ударов по Украине: что уничтожено за неделю Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область
Массированная атака на Киев и область – что известно

По Киеву нанесены массированные удары – в городе перебои со светом и водой

10:05 25.11.2025 (обновлено: 10:23 25.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и области ночью и утром во вторник прогремела серия взрывов, в ряде районов фиксируются перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
"В Киеве после взрывов приостановили теплоснабжение частично в семи районах. Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах", - сообщила Киевская горгосадминистрация.
Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с энергоснабжением в ряде районов.
Также взрывы гремели в областных Броварах и Белой Церкви.
По распоряжению "Укрэнерго" в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, добавили в администрации.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
