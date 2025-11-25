https://crimea.ria.ru/20251125/massirovannaya-ataka-na-kiev-i-oblast--chto-izvestno-1151153564.html

Массированная атака на Киев и область – что известно

Массированная атака на Киев и область – что известно - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Массированная атака на Киев и область – что известно

В Киеве и области ночью и утром во вторник прогремела серия взрывов, в ряде районов фиксируются перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T10:05

2025-11-25T10:05

2025-11-25T10:23

киев

удары по украине

новости сво

украина

энергосистема украины

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147093639_255:154:1007:577_1920x0_80_0_0_e08dd8a3c7327fe7cffed7b786c3c19c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и области ночью и утром во вторник прогремела серия взрывов, в ряде районов фиксируются перебои с энерго-, водо- и теплоснабжением. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Мэр города Виталий Кличко сообщил о проблемах с энергоснабжением в ряде районов.Также взрывы гремели в областных Броварах и Белой Церкви.По распоряжению "Укрэнерго" в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, добавили в администрации.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: МинэнергоСемь ударов по Украине: что уничтожено за неделю Удары по Украине сегодня обесточили Днепропетровскую область

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, удары по украине, новости сво, украина, энергосистема украины, новости