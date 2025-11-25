Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар
Магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар
Магнитная буря обрушится на Землю в среду. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T19:17
2025-11-25T19:17
магнитные бури
космос
новости
институт солнечно-земной физики
солнце
земля
метеозависимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушится на Землю в среду. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Следующие магнитные бури, по предварительным прогнозам Лаборатории, ожидаются только к концу декабря. Однако эти прогнозы могут измениться.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
магнитные бури, космос, новости, институт солнечно-земной физики, солнце, земля, метеозависимость
Магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар

Новая магнитная буря придет к Земле в среду – ученые

19:17 25.11.2025
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушится на Землю в среду. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, буря слабого уровня G1 начнется в 6 часов утра и продолжится ориентировочно до 9.00. Далее до трех часов дня геомагнитная обстановка будет спокойной, однако в 15.00 магнитный фон снова немного повысится и будет сохраняться в "желтой зоне" до шести вечера.
Следующие магнитные бури, по предварительным прогнозам Лаборатории, ожидаются только к концу декабря. Однако эти прогнозы могут измениться.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
Магнитные бурикосмосНовостиИнститут солнечно-земной физикиСолнцеЗемляМетеозависимость
 
