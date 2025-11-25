https://crimea.ria.ru/20251125/magnitnaya-burya-idet-k-zemle--kogda-zhdat-udar-1151162152.html

Магнитная буря идет к Земле – когда ждать удар

25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушится на Землю в среду. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Следующие магнитные бури, по предварительным прогнозам Лаборатории, ожидаются только к концу декабря. Однако эти прогнозы могут измениться.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активностиМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

