Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе
Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе
Информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T15:10
2025-11-25T15:13
сергей лавров
мнения
rt
sputnik
сми
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148730882_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_760530d3290716106324ba743589becb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят правду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".По словам Лаврова, умение сотрудников этих информационных ресурсов заключается в профессионализме."Западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому что они – профессионалы. И им стыдно, когда их, профессионалов, заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ", – добавил он.
Новости
сергей лавров, мнения, rt, sputnik, сми
Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе

RT и Sputnik не любят на Западе из-за их позиции говорить правду – Лавров

15:10 25.11.2025 (обновлено: 15:13 25.11.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят правду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
"Тот факт, что такие ресурсы, как RT и Sputnik по посещаемости находятся на самых передовых позициях, говорит о том, что есть и другой показатель: насколько пользователь доверяет источнику информации. С этих позиций у RT и Sputnik серьезная репутация. Их за это и не любят, потому что они говорят правду", – сказал министр.
По словам Лаврова, умение сотрудников этих информационных ресурсов заключается в профессионализме.
"Западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому что они – профессионалы. И им стыдно, когда их, профессионалов, заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ", – добавил он.
