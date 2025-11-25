Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе

https://crimea.ria.ru/20251125/lavrov-nazval-prichinu-nelyubvi-k-rt-i-sputnik-na-zapade-1151170508.html
2025-11-25T15:10
2025-11-25T15:10
2025-11-25T15:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят правду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".По словам Лаврова, умение сотрудников этих информационных ресурсов заключается в профессионализме."Западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому что они – профессионалы. И им стыдно, когда их, профессионалов, заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ", – добавил он.
15:10 25.11.2025 (обновлено: 15:13 25.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят правду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
"Тот факт, что такие ресурсы, как RT и Sputnik по посещаемости находятся на самых передовых позициях, говорит о том, что есть и другой показатель: насколько пользователь доверяет источнику информации. С этих позиций у RT и Sputnik серьезная репутация. Их за это и не любят, потому что они говорят правду", – сказал министр.
По словам Лаврова, умение сотрудников этих информационных ресурсов заключается в профессионализме.
"Западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому что они – профессионалы. И им стыдно, когда их, профессионалов, заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ", – добавил он.
