Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе

Лавров назвал причину нелюбви к RT и Sputnik на Западе

2025-11-25T15:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят правду. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".По словам Лаврова, умение сотрудников этих информационных ресурсов заключается в профессионализме."Западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому что они – профессионалы. И им стыдно, когда их, профессионалов, заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ", – добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций""Заставили говорить правду": Байден и Обама "поздравили" RT с 20-летиемRT защищает свои убеждения – Симоньян

