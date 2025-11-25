Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 25 ноября
Какой сегодня праздник: 25 ноября
Какой сегодня праздник: 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Какой сегодня праздник: 25 ноября
Сегодня во всем мире отмечают День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В России поздравляют с профессиональным праздником военных миротворцев. В... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В России поздравляют с профессиональным праздником военных миротворцев. В этот день в 1735 в Москве отлили знаменитый "Царь-колокол", а в 1867 Альфред Нобель запатентовал динамит. Именинники дня – выдающийся российский хирург Николай Пирогов, знаменитая советская актриса тетра и кино Нонна Мордюкова.Что празднуют в мире"Бьет – значит, любит" – очень сомнительное утверждение. Мы предлагаем его навсегда забыть, а вместо этого присоединятся к празднованию Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают сегодня. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Организация призывает жертв насилия не терпеть боль и унижение, а обращаться за помощью.25 ноября 1973 года группа советских офицеров была впервые официально включена в состав миротворческой операции. А с 2016 года вооруженные силы нашей страны в этот день стали отмечать День российского военного миротворца.Еще сегодня можно отметить День смотрения по сторонам, День домашней кухни, День игры с папой. Именины у Александра, Афанасия, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы, Екатерины.Знаменательные датыВ XVII веке в Москве отлили колокол весом 35 тонн. Он немного повисел на колокольне одного их храмов, а потом упал и разбился. Из осколков отлили еще один – еще больший. Он тоже разбился. Третий весил уже 128 тонн. Угадайте, что с ним произошло? Бинго! Он упал и разбился. 25 ноября 1735 года из того, что осталось от прежнего колокола, по доброй традиции, отлили очередной – знаменитый "Царь-колокол" весом в 203 тонны. "Совсем их жизнь ничему не учит", – крестились прохожие. "Ребята, все нормально. Мы его больше не будем вешать", – отвечали изготовители этого огромного изделия. И не повесили. А поставили. В центре кремлевского двора, где он стоит до сих пор.В этот день в 1867 году шведский химик и изобретатель Альфред Бернхард Нобель запатентовал динамит. Кстати, Нобель был известным пацифистом и изобретение свое предлагал использовать исключительно в горнодобывающей промышленности. Ох уж эти наивные шведские ученые.Кто родился в этот деньВыдающийся российский хирург Николай Пирогов, который придумал наркоз и гипсовую повязку, родился в этот день 215 лет назад. Пирогов был главным хирургом осажденного Севастополя в Крымскую войну. В качестве полевого хирурга он побывал на четырех войнах, где спас не одну тысячу жизней.25 ноября 1925 года родилась великая советская и российская актриса Нонна Мордюкова. В фильмографии актрисы около 62 картин, среди которых "Родня", "Вокзал для двоих", "Они сражались за родину", "Бриллиантовая рука", "Гори, гори, моя звезда", "Журавушка". Мало кто знает, но в ноябре 2005 года, когда Нонна Мордюкова отметила свой 80-летний юбилей, ее именем назвали малую планету Солнечной системы, до этого числившуюся в астрономических справочниках под номером 4022.А еще в этот день родились испанский драматург, поэт и прозаик Лопе де Вега, советский государственный и партийный деятель Анастас Микоян.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В России поздравляют с профессиональным праздником военных миротворцев. В этот день в 1735 в Москве отлили знаменитый "Царь-колокол", а в 1867 Альфред Нобель запатентовал динамит. Именинники дня – выдающийся российский хирург Николай Пирогов, знаменитая советская актриса тетра и кино Нонна Мордюкова.

Что празднуют в мире

"Бьет – значит, любит" – очень сомнительное утверждение. Мы предлагаем его навсегда забыть, а вместо этого присоединятся к празднованию Дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают сегодня. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Организация призывает жертв насилия не терпеть боль и унижение, а обращаться за помощью.
25 ноября 1973 года группа советских офицеров была впервые официально включена в состав миротворческой операции. А с 2016 года вооруженные силы нашей страны в этот день стали отмечать День российского военного миротворца.
Еще сегодня можно отметить День смотрения по сторонам, День домашней кухни, День игры с папой. Именины у Александра, Афанасия, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы, Екатерины.

Знаменательные даты

В XVII веке в Москве отлили колокол весом 35 тонн. Он немного повисел на колокольне одного их храмов, а потом упал и разбился. Из осколков отлили еще один – еще больший. Он тоже разбился. Третий весил уже 128 тонн. Угадайте, что с ним произошло? Бинго! Он упал и разбился. 25 ноября 1735 года из того, что осталось от прежнего колокола, по доброй традиции, отлили очередной – знаменитый "Царь-колокол" весом в 203 тонны. "Совсем их жизнь ничему не учит", – крестились прохожие. "Ребята, все нормально. Мы его больше не будем вешать", – отвечали изготовители этого огромного изделия. И не повесили. А поставили. В центре кремлевского двора, где он стоит до сих пор.
В этот день в 1867 году шведский химик и изобретатель Альфред Бернхард Нобель запатентовал динамит. Кстати, Нобель был известным пацифистом и изобретение свое предлагал использовать исключительно в горнодобывающей промышленности. Ох уж эти наивные шведские ученые.

Кто родился в этот день

Выдающийся российский хирург Николай Пирогов, который придумал наркоз и гипсовую повязку, родился в этот день 215 лет назад. Пирогов был главным хирургом осажденного Севастополя в Крымскую войну. В качестве полевого хирурга он побывал на четырех войнах, где спас не одну тысячу жизней.
25 ноября 1925 года родилась великая советская и российская актриса Нонна Мордюкова. В фильмографии актрисы около 62 картин, среди которых "Родня", "Вокзал для двоих", "Они сражались за родину", "Бриллиантовая рука", "Гори, гори, моя звезда", "Журавушка". Мало кто знает, но в ноябре 2005 года, когда Нонна Мордюкова отметила свой 80-летний юбилей, ее именем назвали малую планету Солнечной системы, до этого числившуюся в астрономических справочниках под номером 4022.
А еще в этот день родились испанский драматург, поэт и прозаик Лопе де Вега, советский государственный и партийный деятель Анастас Микоян.
