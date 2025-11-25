Рейтинг@Mail.ru
Газификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Газификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет газифицированы больше ста населенных пунктов, только в этом году голубое топливо провели к семи селам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его словам, уже завершаются строительно-монтажные работы в Нижнегорском районе, в селах Серово и Косточковка. Ввести в эксплуатацию эти объекты планируют в декабре. Также в планах подвезти газ в села Мазанка и Ключи Симферопольского района.В 2026-2028 годах при поддержке крымского правительства будет доведено дополнительное финансирование, что даст возможность приступить к строительству объектов, по которым уже имеется запроектированная документация, уточнил Воронкин.Также Воронкин напомнил, что в регионе продолжается реализация президентской программы догазификации населенных пунктов. Она охватывает все газифицированные населенные пункты республики, в которых администрациями муниципальных образований выполнена дополнительная нарезка, розданы земельные участки, на которых люди построили дома.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Полное интервью с министром топлива и энергетики Республики Крым Владимиром Воронкиным слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" в среду, 26 ноября, в 7.30.
Газификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года

В Крыму газифицировали больше ста населенных пунктов за десять лет - минтопэнерго

19:34 25.11.2025
 
© КрымгазсетиСотрудник предприятия "Крымгазсети"
Сотрудник предприятия Крымгазсети
© Крымгазсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет газифицированы больше ста населенных пунктов, только в этом году голубое топливо провели к семи селам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"За 10-летний период нахождения Республики Крым в составе России газифицированы больше 100 населенных пунктов. Работу продолжаем, не останавливаемся. В этом году мы уже подключили семь населенных пунктов, завершили стройку, абоненты уже подключаются к сетям газоснабжения. Это Первомайский, Кировский, Сакский и Симферопольский районы, вот Строгоновку запустили", - рассказал министр.

По его словам, уже завершаются строительно-монтажные работы в Нижнегорском районе, в селах Серово и Косточковка. Ввести в эксплуатацию эти объекты планируют в декабре. Также в планах подвезти газ в села Мазанка и Ключи Симферопольского района.
В 2026-2028 годах при поддержке крымского правительства будет доведено дополнительное финансирование, что даст возможность приступить к строительству объектов, по которым уже имеется запроектированная документация, уточнил Воронкин.
"Кроме того, уже завершается проектирование объектов в Белогорском районе полуострова. Один объект в селах Белая скала, Вишенное, второй — это Александровка Новокленово. Уже заходим на экспертизу, планируем получить ее в начале следующего года, чтобы приступить к строительству", - рассказал министр.
Также Воронкин напомнил, что в регионе продолжается реализация президентской программы догазификации населенных пунктов. Она охватывает все газифицированные населенные пункты республики, в которых администрациями муниципальных образований выполнена дополнительная нарезка, розданы земельные участки, на которых люди построили дома.

"Программа догазификации является долгосрочной, ведется финансирование за счет внебюджетных источников. Ну и, как сказал президент, данная программа уходит за горизонты. То есть, она будет работать на постоянной основе", - уточнил миинстр.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.
В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Полное интервью с министром топлива и энергетики Республики Крым Владимиром Воронкиным слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" в среду, 26 ноября, в 7.30.
