Газификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года

Газификация Крыма: как реализуется программа и что сделают до конца года

2025-11-25T19:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет газифицированы больше ста населенных пунктов, только в этом году голубое топливо провели к семи селам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его словам, уже завершаются строительно-монтажные работы в Нижнегорском районе, в селах Серово и Косточковка. Ввести в эксплуатацию эти объекты планируют в декабре. Также в планах подвезти газ в села Мазанка и Ключи Симферопольского района.В 2026-2028 годах при поддержке крымского правительства будет доведено дополнительное финансирование, что даст возможность приступить к строительству объектов, по которым уже имеется запроектированная документация, уточнил Воронкин.Также Воронкин напомнил, что в регионе продолжается реализация президентской программы догазификации населенных пунктов. Она охватывает все газифицированные населенные пункты республики, в которых администрациями муниципальных образований выполнена дополнительная нарезка, розданы земельные участки, на которых люди построили дома.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявлял, что уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти.В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Полное интервью с министром топлива и энергетики Республики Крым Владимиром Воронкиным слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" в среду, 26 ноября, в 7.30.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газуПрограмма социальной газификации расширена на СНТКогда на Южном берегу Крыма закончат строительство газопровода

