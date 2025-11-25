Рейтинг@Mail.ru
Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе
Ситуация на дорогах Крыма
Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате лобового ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в УМВД России по городу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок пострадали в результате лобового ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в УМВД России по городу.Авария произошла в районе 8.30 во вторник на Фиолентовском шоссе.По предварительной информации, 66-летняя водитель автомобиля Daewoo выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ под управлением 33-летнего водителя. Состояние опьянения у водителей не установлено, добавили в полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекция проводит проверку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе КрымаВ ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадалиМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
Новости
происшествия, севастополь, новости севастополя, дтп в крыму и севастополе, умвд россии по севастополю, крым
Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе

Двое взрослых и шестилетняя девочка пострадали в лобовом ДТП в Севастополе

11:26 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок пострадали в результате лобового ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в УМВД России по городу.
Авария произошла в районе 8.30 во вторник на Фиолентовском шоссе.
По предварительной информации, 66-летняя водитель автомобиля Daewoo выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ под управлением 33-летнего водителя.
"В результате ДТП получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения оба водителя и 6-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.
Состояние опьянения у водителей не установлено, добавили в полиции.
По факту дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекция проводит проверку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
Мотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
 
