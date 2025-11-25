https://crimea.ria.ru/20251125/dvoe-vzroslykh-i-rebenok-postradali-v-lobovom-dtp-v-sevastopole-1151158810.html

Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе

2025-11-25T11:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок пострадали в результате лобового ДТП в Севастополе. Об этом сообщили в УМВД России по городу.Авария произошла в районе 8.30 во вторник на Фиолентовском шоссе.По предварительной информации, 66-летняя водитель автомобиля Daewoo выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ под управлением 33-летнего водителя. Состояние опьянения у водителей не установлено, добавили в полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекция проводит проверку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе КрымаВ ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадалиМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие

