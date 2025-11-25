https://crimea.ria.ru/20251125/dvoe-krymchan-poluchili-sroki-za-nezakonnyy-vylov-krevetki-1151167318.html

Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки

Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки - РИА Новости Крым, 25.11.2025

Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки

За незаконный вылов черноморской креветки из озера Сасык-Сиваш в Сакском районе Крыма двое местных жителей приговорены к лишению свободы. Вердикт суда – два... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T22:29

2025-11-25T22:29

2025-11-25T22:29

прокуратура республики крым

незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму

сакский район

крым

новости крыма

приговор

креветка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_8a76bcc260ae56dd815bc8f320e73c95.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. За незаконный вылов черноморской креветки из озера Сасык-Сиваш в Сакском районе Крыма двое местных жителей приговорены к лишению свободы. Вердикт суда – два года условно. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."В Сакском районе вынесен приговор по уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов", – сказано в сообщении.По информации надзорного ведомства, двое местных жителей в сентябре 2024 года, установив в акватории озера Сасык-Сиваш 11 орудий лова, незаконно добывали черноморскую креветку.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.По ходатайству государственного обвинителя, орудия лова, а именно ловушки-раколовки в количестве 11 штук, конфискованы. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в КрымуТолстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилищеЖивое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели

сакский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму, сакский район, крым, новости крыма, приговор, креветка