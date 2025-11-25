Рейтинг@Mail.ru
Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки
Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки
За незаконный вылов черноморской креветки из озера Сасык-Сиваш в Сакском районе Крыма двое местных жителей приговорены к лишению свободы. Вердикт суда – два... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T22:29
2025-11-25T22:29
прокуратура республики крым
незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму
сакский район
крым
новости крыма
приговор
креветка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. За незаконный вылов черноморской креветки из озера Сасык-Сиваш в Сакском районе Крыма двое местных жителей приговорены к лишению свободы. Вердикт суда – два года условно. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."В Сакском районе вынесен приговор по уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов", – сказано в сообщении.По информации надзорного ведомства, двое местных жителей в сентябре 2024 года, установив в акватории озера Сасык-Сиваш 11 орудий лова, незаконно добывали черноморскую креветку.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.По ходатайству государственного обвинителя, орудия лова, а именно ловушки-раколовки в количестве 11 штук, конфискованы. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.
сакский район
крым
прокуратура республики крым, незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму, сакский район, крым, новости крыма, приговор, креветка
Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветки

Двоих крымчан осудили за незаконный вылов черноморской креветки

22:29 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. За незаконный вылов черноморской креветки из озера Сасык-Сиваш в Сакском районе Крыма двое местных жителей приговорены к лишению свободы. Вердикт суда – два года условно. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"В Сакском районе вынесен приговор по уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов", – сказано в сообщении.
По информации надзорного ведомства, двое местных жителей в сентябре 2024 года, установив в акватории озера Сасык-Сиваш 11 орудий лова, незаконно добывали черноморскую креветку.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
По ходатайству государственного обвинителя, орудия лова, а именно ловушки-раколовки в количестве 11 штук, конфискованы. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
Толстолобик и белый амур: в Симферополе зарыбили водохранилище
Живое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели
 
Прокуратура Республики КрымНезаконная добыча водных биологических ресурсов в КрымуСакский районКрымНовости КрымаПриговорКреветка
 
