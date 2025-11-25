Рейтинг@Mail.ru
Движение катеров и парома в Севастополе возобновили
Движение катеров и парома в Севастополе возобновили - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Движение катеров и парома в Севастополе возобновили
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 25.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Рейд закрыли около часа назад. В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту.
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Рейд закрыли около часа назад. В это же время перекрыли движение по Крымскому мосту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
