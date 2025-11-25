https://crimea.ria.ru/20251125/dva-doma-v-taganroge-pridetsya-snesti-posle-ataki-vsu--gubernator-1151185049.html

Два дома в Таганроге придется снести после атаки ВСУ – губернатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Таганроге после атаки ВСУ полностью утрачено имущество 15 жителей, разрушены девять домов, два из которых не подлежат восстановлению. Город готовит документы на выделение 19 млн рублей из резервного фонда, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.ВСУ атаковали Таганрог в ночь на вторник. Изначально сообщалось ,что погиб один человек, ранения получили еще 10. Позже стало известно, что в больнице скончались еще двое жителей.По информации губернатора, в результате вражеской атаки 15 человек из восьми квартир дома на улице Инструментальной полностью утратили имущество. Еще одна квартира разрушена в другом доме.Обход близлежащих домов продолжается, члены специальной комиссии фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты, добавил Слюсарь. Сбор заявлений продлится до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 млн рублей из резервного фонда, уточнил представитель власти.Также в городе продолжаются работы по восстановлению поврежденных сетей. Газоснабжение частично восстановлено, свет и газ вернутся в дома горожан до конца дня, заверил Слюсарь, добавив, что произошедшая атака на гражданскую инфраструктуру оказалась самой масштабной весь период.Ранее во вторник сообщалось, что три человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников на Краснодарский край и Ростовскую область, повреждены жилые дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы РоссииВ четырех районах Новороссийска зафиксированы повреждения после атаки ВСУМорской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани

