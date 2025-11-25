Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов

https://crimea.ria.ru/20251125/chetyre-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-na-lgov-1151173247.html

2025-11-25T16:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ по Курской области. Кроме того, в регионе повреждено здание железнодорожной станции и 15 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По информации губернатора, в результате вражеских прилетов, предварительно, повреждено здание ж/д станции, 17 домов - два из которых частные, остальные - многоквартирные. Ранее после атаки ВСУ по электроподстанциям в Курской области свыше 16 тысяч человек остались без света, сообщал Хинштейн.По информации постпреда России при ООН Василия Небензи, от ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы РоссииВСУ ударили по центру Энергодара – что известноМорской терминал поврежден в Новороссийске после удара ВСУ по Кубани

