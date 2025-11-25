Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов - РИА Новости Крым, 25.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251125/chetyre-cheloveka-raneny-pri-atake-vsu-na-lgov-1151173247.html
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов
Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ по Курской области. Кроме того, в регионе повреждено здание железнодорожной станции и 15 многоквартирных РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T16:03
2025-11-25T16:03
курская область
обстрелы курской области
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
александр хинштейн
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151172338_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_77e1b9ff45252afc8f57abe427f8e2a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ по Курской области. Кроме того, в регионе повреждено здание железнодорожной станции и 15 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По информации губернатора, в результате вражеских прилетов, предварительно, повреждено здание ж/д станции, 17 домов - два из которых частные, остальные - многоквартирные. Ранее после атаки ВСУ по электроподстанциям в Курской области свыше 16 тысяч человек остались без света, сообщал Хинштейн.По информации постпреда России при ООН Василия Небензи, от ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей.
курская область
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Льгов

В Курской области при атаке ВСУ повреждена ж/д станция и ранены четыре человека

16:03 25.11.2025
 
© Telegram Александр ХинштейнПоследствия атаки ВСУ на Льгов в Курской области
Последствия атаки ВСУ на Льгов в Курской области
© Telegram Александр Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ по Курской области. Кроме того, в регионе повреждено здание железнодорожной станции и 15 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В результате вражеского удара по Льгову пострадали три человека. У мужчины и двух женщин легкие осколочные ранения и акубаротравма. В деревне Воронино ранен 48-летний мужчина, работник местного крестьянского фермерского хозяйства. У него акуборотравма, ушиб головы", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в результате вражеских прилетов, предварительно, повреждено здание ж/д станции, 17 домов - два из которых частные, остальные - многоквартирные.
Ранее после атаки ВСУ по электроподстанциям в Курской области свыше 16 тысяч человек остались без света, сообщал Хинштейн.
По информации постпреда России при ООН Василия Небензи, от ударов украинских боевиков по регионам России с 20 октября по 16 ноября погибли 47 человек, в том числе двое детей, ранены 260 мирных жителей.
