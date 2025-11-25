Рейтинг@Mail.ru
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251125/bolee-28-tysyach-zhiteley-bez-sveta-vsu-udarili-po-zaporozhskoy-oblasti-1151162039.html
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области
В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света. Восстановительные работы ведутся... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T12:16
2025-11-25T12:31
запорожская область
новости
энергетика
электроэнергия
электричество
евгений балицкий
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_173:0:1280:623_1920x0_80_0_0_4cac71dfe45e90e66a3acf5a441090fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света. Восстановительные работы ведутся там, где позволяет обстановка, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Балицкий отметил, что работу восстановительных бригад усложняет возможность повторных ударов.Всего в течение 23-24 ноября зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики, добавил Евгений Балицкий.Как сообщалось ранее, около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции.В результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
https://crimea.ria.ru/20251125/massirovannaya-ataka-na-kiev-i-oblast--chto-izvestno-1151153564.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_301:0:1186:664_1920x0_80_0_0_c540516472d1f0035a8040a59f007cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, новости, энергетика, электроэнергия, электричество, евгений балицкий, атаки всу
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области

Более 28 тысяч жителей остались без света в Запорожской области после атак ВСУ

12:16 25.11.2025 (обновлено: 12:31 25.11.2025)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света. Восстановительные работы ведутся там, где позволяет обстановка, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В ночь на 25 ноября из-за ударов противника поврежден один из ключевых объектов электроснабжения. В результате более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения", – проинформировал губернатор.
Балицкий отметил, что работу восстановительных бригад усложняет возможность повторных ударов.
Всего в течение 23-24 ноября зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики, добавил Евгений Балицкий.
Как сообщалось ранее, около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции.
В результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛА
Убивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ
ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
Взрывы в Киеве
10:05
Массированная атака на Киев и область – что известно
 
Запорожская областьНовостиЭнергетикаЭлектроэнергияЭлектричествоЕвгений БалицкийАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы России
12:59Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
12:56Российские военные ударили "Кинжалами" по Украине
12:52В Севастополе после перекрытия Крымского моста закрыли рейд
12:47Крымский мост закрыт
12:44Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:40Проект бюджета Крыма на трехлетку принят в первом чтении
12:31Бил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детей
12:16Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области
12:08ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области – есть раненые
11:5440 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров
11:45Промышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 года
11:36Лондон планирует дискредитировать Трампа – СВР раскрыла замысел
11:32Текст мирного плана США по Украине изменился
11:26Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе
11:03Житель Ялты хотел сжечь 4 машины и торговый павильон из-за давней обиды
10:55ВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской области
10:42Камчатку снова трясет – в регионе зафиксированы мощные подземные толчки
10:28В Одессе разбиты энергообъекты и порт
10:18Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки ВСУ
Лента новостейМолния