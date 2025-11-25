https://crimea.ria.ru/20251125/bolee-28-tysyach-zhiteley-bez-sveta-vsu-udarili-po-zaporozhskoy-oblasti-1151162039.html
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области
В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света. Восстановительные работы ведутся... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T12:16
2025-11-25T12:16
2025-11-25T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света. Восстановительные работы ведутся там, где позволяет обстановка, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Балицкий отметил, что работу восстановительных бригад усложняет возможность повторных ударов.Всего в течение 23-24 ноября зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики, добавил Евгений Балицкий.Как сообщалось ранее, около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции.В результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.
Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области
Более 28 тысяч жителей остались без света в Запорожской области после атак ВСУ
12:16 25.11.2025 (обновлено: 12:31 25.11.2025)