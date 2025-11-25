https://crimea.ria.ru/20251125/bolee-28-tysyach-zhiteley-bez-sveta-vsu-udarili-po-zaporozhskoy-oblasti-1151162039.html

Более 28 тысяч жителей без света: ВСУ ударили по Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Запорожской области после массированных ударов ВСУ по объектам энергетики более 28 тысяч жителей региона остались без света. Восстановительные работы ведутся там, где позволяет обстановка, сообщил губернатор Евгений Балицкий.Балицкий отметил, что работу восстановительных бригад усложняет возможность повторных ударов.Всего в течение 23-24 ноября зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики, добавил Евгений Балицкий.Как сообщалось ранее, около пяти тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения после атаки ВСУ по энергоподстанции.В результате массированной атаки на Кубань и Ростовскую область в ночь на 25 ноября три человека погибли и 17 ранены. В Таганроге введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе закрыты два детских сада из-за падения обломков БПЛАУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму

