Бил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детей
Бил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детей - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Бил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детей
В Отрадненском районе Краснодарского края отец около года систематически унижал и истязал двух своих детей, сообщает прокуратура региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Отрадненском районе Краснодарского края отец около года систематически унижал и истязал двух своих детей, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, с февраля по октябрь 2025 года безработный мужчина воспитывал 10-летнюю дочь и 8-летнего сына самостоятельно – мать умерла от ковидной инфекции. В этот период он неоднократно избивал детей, применял электрошокер. У дочери зафиксированы следы побоев металлической палкой. Чтобы скрывать синяки от окружающих, он не пускал ее в школу, а за непослушание принуждал стоять на коленях на горохе.Мужчина заключен под стражу, по одной из статей ему грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура проводит оценку органов системы профилактики и образовательного учреждения, в котором обучались дети.Сами же несовершеннолетние на данный момент находятся в реабилитационном центре. Им приобрели необходимые вещи, игрушки, здоровью и жизни ничего не угрожает.Ранее сообщалось, что 60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. По данным правоохранителей, инцидент произошел в Кропоткине. Побои на теле ребенка заметила мама, когда забирала ее из садика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать на протяжении года истязала дочьВ Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено делоВ 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Отрадненском районе Краснодарского края отец около года систематически унижал и истязал двух своих детей, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, с февраля по октябрь 2025 года безработный мужчина воспитывал 10-летнюю дочь и 8-летнего сына самостоятельно – мать умерла от ковидной инфекции. В этот период он неоднократно избивал детей, применял электрошокер. У дочери зафиксированы следы побоев металлической палкой. Чтобы скрывать синяки от окружающих, он не пускал ее в школу, а за непослушание принуждал стоять на коленях на горохе.
"Прокуратура Отрадненского района в ходе проверки отменила незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, после чего следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… По результатам рассмотрения требования прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", – рассказали в прокуратуре.
Мужчина заключен под стражу, по одной из статей ему грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура проводит оценку органов системы профилактики и образовательного учреждения, в котором обучались дети.
Сами же несовершеннолетние на данный момент находятся в реабилитационном центре. Им приобрели необходимые вещи, игрушки, здоровью и жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось
, что 60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. По данным правоохранителей, инцидент произошел в Кропоткине. Побои на теле ребенка заметила мама, когда забирала ее из садика.
