Бил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детей
Бил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детей
В Отрадненском районе Краснодарского края отец около года систематически унижал и истязал двух своих детей, сообщает прокуратура региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Отрадненском районе Краснодарского края отец около года систематически унижал и истязал двух своих детей, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, с февраля по октябрь 2025 года безработный мужчина воспитывал 10-летнюю дочь и 8-летнего сына самостоятельно – мать умерла от ковидной инфекции. В этот период он неоднократно избивал детей, применял электрошокер. У дочери зафиксированы следы побоев металлической палкой. Чтобы скрывать синяки от окружающих, он не пускал ее в школу, а за непослушание принуждал стоять на коленях на горохе.Мужчина заключен под стражу, по одной из статей ему грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура проводит оценку органов системы профилактики и образовательного учреждения, в котором обучались дети.Сами же несовершеннолетние на данный момент находятся в реабилитационном центре. Им приобрели необходимые вещи, игрушки, здоровью и жизни ничего не угрожает.Ранее сообщалось, что 60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. По данным правоохранителей, инцидент произошел в Кропоткине. Побои на теле ребенка заметила мама, когда забирала ее из садика.
Бил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детей

На Кубани отец избивал электрошокером и металлической палкой своих детей

12:31 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Отрадненском районе Краснодарского края отец около года систематически унижал и истязал двух своих детей, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, с февраля по октябрь 2025 года безработный мужчина воспитывал 10-летнюю дочь и 8-летнего сына самостоятельно – мать умерла от ковидной инфекции. В этот период он неоднократно избивал детей, применял электрошокер. У дочери зафиксированы следы побоев металлической палкой. Чтобы скрывать синяки от окружающих, он не пускал ее в школу, а за непослушание принуждал стоять на коленях на горохе.
"Прокуратура Отрадненского района в ходе проверки отменила незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, после чего следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)… По результатам рассмотрения требования прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", – рассказали в прокуратуре.
Мужчина заключен под стражу, по одной из статей ему грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура проводит оценку органов системы профилактики и образовательного учреждения, в котором обучались дети.
Сами же несовершеннолетние на данный момент находятся в реабилитационном центре. Им приобрели необходимые вещи, игрушки, здоровью и жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что 60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. По данным правоохранителей, инцидент произошел в Кропоткине. Побои на теле ребенка заметила мама, когда забирала ее из садика.
