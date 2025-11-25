Бил электрошокером и палкой: на Кубани отец истязал своих детей

https://crimea.ria.ru/20251125/bil-elektroshokerom-i-palkoy-na-kubani-otets-istyazal-svoikh-detey-1151161533.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Отрадненском районе Краснодарского края отец около года систематически унижал и истязал двух своих детей, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, с февраля по октябрь 2025 года безработный мужчина воспитывал 10-летнюю дочь и 8-летнего сына самостоятельно – мать умерла от ковидной инфекции. В этот период он неоднократно избивал детей, применял электрошокер. У дочери зафиксированы следы побоев металлической палкой. Чтобы скрывать синяки от окружающих, он не пускал ее в школу, а за непослушание принуждал стоять на коленях на горохе.Мужчина заключен под стражу, по одной из статей ему грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура проводит оценку органов системы профилактики и образовательного учреждения, в котором обучались дети.Сами же несовершеннолетние на данный момент находятся в реабилитационном центре. Им приобрели необходимые вещи, игрушки, здоровью и жизни ничего не угрожает.Ранее сообщалось, что 60-летняя воспитатель детского сада в Краснодарском крае подозревается в нанесении побоев трехлетней девочке. По данным правоохранителей, инцидент произошел в Кропоткине. Побои на теле ребенка заметила мама, когда забирала ее из садика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать на протяжении года истязала дочьВ Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено делоВ 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка

