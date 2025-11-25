https://crimea.ria.ru/20251125/belousov-vruchil-vysshie-gosnagrady-otlichivshimsya-uchastnikam-svo-1151175669.html

Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО

В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил офицерам высшие государственные награды страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил офицерам высшие государственные награды страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.За проявленное мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции военные получили медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие.По признанию подполковника Хантемира Султанова, удостоенного высшего звания – Героя России, награду он получил благодаря личному составу."Благодаря таким патриотам нашей страны победа будет за нами!", - сказал Султанов.Награжденный капитан Евгений Мельник также отметил, что испытывает чувство гордости за свое подразделение. Он поблагодарил боевое братство, объединенное одной идеей – любовью к Родине.Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертноШойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

