Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил офицерам высшие государственные награды страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил офицерам высшие государственные награды страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.За проявленное мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции военные получили медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие.По признанию подполковника Хантемира Султанова, удостоенного высшего звания – Героя России, награду он получил благодаря личному составу."Благодаря таким патриотам нашей страны победа будет за нами!", - сказал Султанов.Награжденный капитан Евгений Мельник также отметил, что испытывает чувство гордости за свое подразделение. Он поблагодарил боевое братство, объединенное одной идеей – любовью к Родине.Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертноШойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО

17:09 25.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил офицерам высшие государственные награды страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
За проявленное мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции военные получили медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие.
"Военнослужащие показали себя настоящими профессионалами на вверенных участках работы и внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту ее национальных интересов", - сказал министр обороны.
По признанию подполковника Хантемира Султанова, удостоенного высшего звания – Героя России, награду он получил благодаря личному составу.
"Благодаря таким патриотам нашей страны победа будет за нами!", - сказал Султанов.
Награжденный капитан Евгений Мельник также отметил, что испытывает чувство гордости за свое подразделение. Он поблагодарил боевое братство, объединенное одной идеей – любовью к Родине.
Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих.
