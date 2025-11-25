https://crimea.ria.ru/20251125/belousov-vruchil-vysshie-gosnagrady-otlichivshimsya-uchastnikam-svo-1151175669.html
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил офицерам высшие государственные награды страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T17:09
2025-11-25T17:09
2025-11-25T17:09
министерство обороны рф
андрей белоусов
герои сво
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151175385_0:4:1239:700_1920x0_80_0_0_2fbb5d301276542c8b31547e06b33646.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил офицерам высшие государственные награды страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.За проявленное мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции военные получили медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие.По признанию подполковника Хантемира Султанова, удостоенного высшего звания – Героя России, награду он получил благодаря личному составу."Благодаря таким патриотам нашей страны победа будет за нами!", - сказал Султанов.Награжденный капитан Евгений Мельник также отметил, что испытывает чувство гордости за свое подразделение. Он поблагодарил боевое братство, объединенное одной идеей – любовью к Родине.Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертноШойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151175385_150:0:1087:703_1920x0_80_0_0_114b64a1d1ad90f768f967bac3fc3aec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, андрей белоусов, герои сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
Белоусов вручил героям спецоперации медали "Золотая Звезда"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Андрей Белоусов вручил офицерам высшие государственные награды страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
За проявленное мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции военные получили медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие.
"Военнослужащие показали себя настоящими профессионалами на вверенных участках работы и внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту ее национальных интересов", - сказал министр обороны.
По признанию подполковника Хантемира Султанова, удостоенного высшего звания – Героя России, награду он получил благодаря личному составу.
"Благодаря таким патриотам нашей страны победа будет за нами!", - сказал Султанов.
Награжденный капитан Евгений Мельник также отметил, что испытывает чувство гордости за свое подразделение. Он поблагодарил боевое братство, объединенное одной идеей – любовью к Родине.
Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в честь празднования Дня отца вручил
награду общественного признания "Отец солдата" папам российских военнослужащих.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: