Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"
Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"
Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов" - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил бойцов подразделений "Барс-Крым" за защиту мирной жизни на полуострове. Об этом он сообщил по итогам поездки на позиции... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T20:26
2025-11-25T20:55
крым
"барс - крым"
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
армия и флот
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151182521_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_c42feba8daa7c5f2d13aa68c93dc3328.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил бойцов подразделений "Барс-Крым" за защиту мирной жизни на полуострове. Об этом он сообщил по итогам поездки на позиции бойцов за пределами полуострова.Аксенов также поблагодарил командование и личный состав за службу.28 октября Аксенов сообщил, что бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:26 25.11.2025 (обновлено: 20:55 25.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил бойцов подразделений "Барс-Крым" за защиту мирной жизни на полуострове. Об этом он сообщил по итогам поездки на позиции бойцов за пределами полуострова.
"Побывал на позициях наших бойцов из подразделений "Барс-Крым", которые сегодня несут службу за пределами республики. Ребята демонстрируют высокий уровень подготовки, проявляют лучшие качества характера. Крымчане гордятся своими защитниками, относятся к ним с большим уважением", - написал он в Telegram.
Аксенов также поблагодарил командование и личный состав за службу.
"За то, что надежно оберегают мирную жизнь наших граждан. Отдельная благодарность за финансовую поддержку крымским предпринимателям. Уверен, что все боевые задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены в полном объеме", - заключил глава Крыма.
28 октября Аксенов сообщил, что бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.
