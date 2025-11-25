Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"
Аксенов на позициях "Барс-Крым" за пределами региона поблагодарил за защиту мирной жизни
20:26 25.11.2025 (обновлено: 20:55 25.11.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов побывал на позициях "Барс-Крым" за пределами полуострова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил бойцов подразделений "Барс-Крым" за защиту мирной жизни на полуострове. Об этом он сообщил по итогам поездки на позиции бойцов за пределами полуострова.
"Побывал на позициях наших бойцов из подразделений "Барс-Крым", которые сегодня несут службу за пределами республики. Ребята демонстрируют высокий уровень подготовки, проявляют лучшие качества характера. Крымчане гордятся своими защитниками, относятся к ним с большим уважением", - написал он в Telegram.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов побывал на позициях "Барс-Крым" за пределами полуострова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов побывал на позициях "Барс-Крым" за пределами полуострова
Аксенов также поблагодарил командование и личный состав за службу.
"За то, что надежно оберегают мирную жизнь наших граждан. Отдельная благодарность за финансовую поддержку крымским предпринимателям. Уверен, что все боевые задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены в полном объеме", - заключил глава Крыма.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов побывал на позициях "Барс-Крым" за пределами полуострова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов побывал на позициях "Барс-Крым" за пределами полуострова
28 октября Аксенов сообщил, что бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.