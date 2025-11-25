https://crimea.ria.ru/20251125/aksenov-pobyval-na-pozitsiyakh-bars-krym-za-predelami-poluostrova-1151182811.html

Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"

Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"

2025-11-25T20:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил бойцов подразделений "Барс-Крым" за защиту мирной жизни на полуострове. Об этом он сообщил по итогам поездки на позиции бойцов за пределами полуострова.Аксенов также поблагодарил командование и личный состав за службу.28 октября Аксенов сообщил, что бойцы добровольческого подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

