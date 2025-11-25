https://crimea.ria.ru/20251125/40-tysyach-chelovek-obestocheny-posle-ataki-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-1151187494.html
40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области
2025-11-25T23:53
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
атаки всу
энергетика
обстрелы всу
новости
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Около 40 тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что энергетики работают над устранением аварий в тяжелых условиях – сохраняется опасность повторных ударов."Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", - уточнил Балицкий.
Новости
