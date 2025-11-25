https://crimea.ria.ru/20251125/40-tysyach-chelovek-obestocheny-posle-ataki-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-1151187494.html

40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области

40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.11.2025

40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области

Около 40 тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.11.2025

2025-11-25T23:53

2025-11-25T23:53

2025-11-25T23:57

евгений балицкий

запорожская область

происшествия

атаки всу

энергетика

обстрелы всу

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/08/1101650877_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_9e8eb1c9745dbbb6dcc9c05cfa323099.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Около 40 тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что энергетики работают над устранением аварий в тяжелых условиях – сохраняется опасность повторных ударов."Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", - уточнил Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, происшествия, атаки всу, энергетика, обстрелы всу, новости, новые регионы россии