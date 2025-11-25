Рейтинг@Mail.ru
40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области
40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области
40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 25.11.2025
40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области
Около 40 тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T23:53
2025-11-25T23:57
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
атаки всу
энергетика
обстрелы всу
новости
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Около 40 тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что энергетики работают над устранением аварий в тяжелых условиях – сохраняется опасность повторных ударов."Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", - уточнил Балицкий.
запорожская область
новые регионы россии
евгений балицкий, запорожская область, происшествия, атаки всу, энергетика, обстрелы всу, новости, новые регионы россии
40 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ по Запорожской области

В Запорожской области после атаки ВСУ без света остались около 40 тысяч абонентов - власти

23:53 25.11.2025 (обновлено: 23:57 25.11.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВысоковольтные линии электропередач
Высоковольтные линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Около 40 тысяч жителей остались без электроснабжения в Запорожской области после атаки ВСУ по объекту электросетевой инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Отключения затронули около 40 тысяч абонентов. Это Токмакский, Васильевский, Михайловский, Куйбышевский муниципальные округа, город Днепрорудное и близлежащие населенные пункты", - написал он в Telegram.
Он отметил, что энергетики работают над устранением аварий в тяжелых условиях – сохраняется опасность повторных ударов.
"Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", - уточнил Балицкий.
Евгений БалицкийЗапорожская областьПроисшествияАтаки ВСУЭнергетикаОбстрелы ВСУНовостиНовые регионы России
 
