Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
Инфографика
Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа
Начало XX века в Российской Империи история очертила чередой бунтов и волнений. Так, 24 ноября 1905 года произошло восстание на крейсере "Очаков". Матросы... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T08:30
2025-11-24T08:30
инфографика
история
армия и флот
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Начало XX века в Российской Империи история очертила чередой бунтов и волнений. Так, 24 ноября 1905 года произошло восстание на крейсере "Очаков". Матросы заставили офицеров покинуть корабль. Прибывший лейтенант Шмидт поднял сигнал, который звучал как манифест: "Командую флотом. Шмидт".Тогда, 120 лет назад, восстали 14 кораблей и судов и около 4,5 тысяч матросов и солдат на кораблях и берегу. Мятеж подавили практически сразу. Сам лейтенант Шмидт успел уйти с корабля на шлюпке. Его арестовали на следующий день. Расстрелянный крейсер "Очаков" получил тяжелые повреждения. Его смогли восстановить только спустя три года.Подробнее об этом событии – в инфографике РИА Новости Крым.
история, армия и флот, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика
Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа

Севастопольское восстание 1905 года – инфографика РИА Новости Крым

08:30 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Начало XX века в Российской Империи история очертила чередой бунтов и волнений. Так, 24 ноября 1905 года произошло восстание на крейсере "Очаков". Матросы заставили офицеров покинуть корабль. Прибывший лейтенант Шмидт поднял сигнал, который звучал как манифест: "Командую флотом. Шмидт".
Тогда, 120 лет назад, восстали 14 кораблей и судов и около 4,5 тысяч матросов и солдат на кораблях и берегу. Мятеж подавили практически сразу. Сам лейтенант Шмидт успел уйти с корабля на шлюпке. Его арестовали на следующий день. Расстрелянный крейсер "Очаков" получил тяжелые повреждения. Его смогли восстановить только спустя три года.
Подробнее об этом событии – в инфографике РИА Новости Крым.
Севастопольское восстание 1905 года – инфографикаСевастопольское восстание 1905 года – инфографика
ИнфографикаИсторияАрмия и флотСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
