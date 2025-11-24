https://crimea.ria.ru/20251124/vosstanie-na-ochakove--k-120-letiyu-sevastopolskogo-myatezha-1151118348.html

Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа

Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа

Восстание на "Очакове" – к 120-летию севастопольского мятежа

Начало XX века в Российской Империи история очертила чередой бунтов и волнений. Так, 24 ноября 1905 года произошло восстание на крейсере "Очаков".

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Начало XX века в Российской Империи история очертила чередой бунтов и волнений. Так, 24 ноября 1905 года произошло восстание на крейсере "Очаков". Матросы заставили офицеров покинуть корабль. Прибывший лейтенант Шмидт поднял сигнал, который звучал как манифест: "Командую флотом. Шмидт".Тогда, 120 лет назад, восстали 14 кораблей и судов и около 4,5 тысяч матросов и солдат на кораблях и берегу. Мятеж подавили практически сразу. Сам лейтенант Шмидт успел уйти с корабля на шлюпке. Его арестовали на следующий день. Расстрелянный крейсер "Очаков" получил тяжелые повреждения. Его смогли восстановить только спустя три года.

