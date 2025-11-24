Рейтинг@Mail.ru
Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море
Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море
Около пяти тысяч человек и 20 военных кораблей стран НАТО примут участие в учениях Freezing Winds 25, которые начинаются в понедельник в Балтийском море. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Около пяти тысяч человек и 20 военных кораблей стран НАТО примут участие в учениях Freezing Winds 25, которые начинаются в понедельник в Балтийском море.В маневрах под руководством ВМС Финляндии примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО, пишет РИА Новости. В общей сложности в учениях задействуют около пяти тысяч военнослужащих и 20 кораблей союзников, а также истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.Учения пройдут на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе до 4 декабря.Неделей ранее на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы прошли артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники.
Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море

Военные учения стран НАТО с участием 20 кораблей начались в Балтийском море

08:42 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Около пяти тысяч человек и 20 военных кораблей стран НАТО примут участие в учениях Freezing Winds 25, которые начинаются в понедельник в Балтийском море.
В маневрах под руководством ВМС Финляндии примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО, пишет РИА Новости.
В общей сложности в учениях задействуют около пяти тысяч военнослужащих и 20 кораблей союзников, а также истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.
Уточняется, что в ходе учений будет отрабатываться защита морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.
Учения пройдут на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе до 4 декабря.
Неделей ранее на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы прошли артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники.
