Военные учения стран НАТО начались в Балтийском море

Около пяти тысяч человек и 20 военных кораблей стран НАТО примут участие в учениях Freezing Winds 25, которые начинаются в понедельник в Балтийском море. РИА Новости Крым, 24.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Около пяти тысяч человек и 20 военных кораблей стран НАТО примут участие в учениях Freezing Winds 25, которые начинаются в понедельник в Балтийском море.В маневрах под руководством ВМС Финляндии примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО, пишет РИА Новости. В общей сложности в учениях задействуют около пяти тысяч военнослужащих и 20 кораблей союзников, а также истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.Учения пройдут на южном побережье страны, в Архипелаговом море и Финском заливе до 4 декабря.Неделей ранее на севере Финляндии в 100 километрах от российской границы прошли артиллерийские учения с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенаторИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях

