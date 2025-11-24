https://crimea.ria.ru/20251124/vodit-vaza-pogib-v-strashnoy-avarii-v-sovetskom-rayone-kryma-1151142357.html

Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма

24.11.2025

2025-11-24T17:39

2025-11-24T17:39

2025-11-24T18:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Советском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Авария произошла в понедельник в 14:50 на автодороге Советский – Привольное.Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее в Госавтоинспекции республики сообщили, что в авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водительИномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погибМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие

2025

