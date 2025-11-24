Рейтинг@Mail.ru
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло в Советском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T17:39
2025-11-24T18:21
крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
советский район
происшествия
госавтоинспекция крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Советском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Авария произошла в понедельник в 14:50 на автодороге Советский – Привольное.Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее в Госавтоинспекции республики сообщили, что в авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей.
крым
советский район
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма

В Крыму на трассе Советский-Привольное в ДТП погиб водитель ВАЗа

17:39 24.11.2025 (обновлено: 18:21 24.11.2025)
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Советском районе
Смертельное ДТП в Советском районе
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Советском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в понедельник в 14:50 на автодороге Советский – Привольное.
"По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 не справился с управлением. В результате машина выехала за пределы проезжей части влево, где столкнулась с деревом. 38-летний водитель получил смертельные травмы", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Госавтоинспекции республики сообщили, что в авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей.
