Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
Смертельное ДТП произошло в Советском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T17:39
2025-11-24T17:39
2025-11-24T18:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Советском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Авария произошла в понедельник в 14:50 на автодороге Советский – Привольное.Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее в Госавтоинспекции республики сообщили, что в авариях на крымских дорогах за неделю погибли четыре человека и еще 30 получили травмы, среди пострадавших четверо детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водительИномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погибМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшие
Водитель ВАЗа погиб в страшной аварии в Советском районе Крыма
В Крыму на трассе Советский-Привольное в ДТП погиб водитель ВАЗа
17:39 24.11.2025 (обновлено: 18:21 24.11.2025)