В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 24.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251124/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151144452.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-11-24T18:47
2025-11-24T18:47
новости севастополя
севастополь
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Новости
В Севастополе закрыли рейд

18:47 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с этим для севастопольцев и гостей города организованы компенсационные маршруты. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
