В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T21:06
2025-11-24T21:06
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
разведка
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу

21:06 24.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
